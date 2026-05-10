Feijóo pide "mayoría de estabilidad" para Andalucía, que "cree" en Moreno y asegura que el "sanchismo ya no cuela"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo en Málaga una "mayoría de estabilidad" para su partido en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, asegurando que esta tierra "cree" en el presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, a la reelección. Ha señalado que Moreno es el "mejor presidente" de la historia de Andalucía y se ha mostrado convencido de que el "sanchismo ya no cuela" ni en esta comunidad ni en el resto de España.

Así se ha pronunciado Feijóo, en un mitin en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, junto al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Según el PP-A, han asistido unas 6.000 personas al acto.

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"Hay que darle a Andalucía el resultado que se merece", ha indicado Núñez Feijóo, quien ha trasladado a Moreno que cuenta con el "apoyo" de todo el PP de España, "porque hasta los que no te han votado saben que eres el mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía". "Eres una persona serena, de palabra y decente", le ha dicho.

Para el líder del PP, Juanma Moreno "une, escucha, no gobierna contra nadie, porque no necesita dividir para ganar, porque no necesita crispar para gobernar y porque no necesita levantar la voz para tener autoridad": "Eres un líder que se lo ha ganado todo con hechos y con trabajo" y "hasta canta bien" (en alusión a la canción 'Kilómetro Sur', la sintonía de su campaña). Ha dicho que Moreno representa "una forma decente de hacer política".

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"Ahora que la decencia cotiza a la baja en España, es más necesario que nunca tener a un presidente que preside una comunidad autónoma y un partido decente y con una política que ejerce la moderación y la centralidad", ha añadido Feijóo, para quien la única garantía de "estabilidad" en el gobierno andaluz la da el PP.

Ha recordado cuando Juanma Moreno empezaba y nadie daba un "duro por él" y hoy es el "mejor presidente de la historia" de Andalucía. "Juanma empezó creyendo y hoy Andalucía cree en Juanma", ha dicho.

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Frente a Juanma Moreno, según ha señalado, hay un PSOE-A al que los "hechos lo destruyen": "Paro, enchufismo y los ERE" en Andalucía. "Los hechos del sanchismo son la corrupción, el apagón, las pulseras anti-maltrato o Adamuz", ha señalado Feijóo, para quien los socialistas "viven refugiados en los relatos y en los cuentos, en los trucos y en las cortinas de humo".

"Pero ya no cuela; nos quieren colar el miedo y ya no cuela porque la gente tiene esperanza de cambio", ha indicado. "Nos quieren colar el sanchismo más rancio con envoltorio nuevo y ya no cuela porque Andalucía ha pasado página; nos quieren colar cada semana una maniobra distinta para que nadie mire el bochorno y ya no cuela", ha sentenciado Feijóo, para quien "no cuela" el discurso del PSOE sobre los servicios públicos.

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"Ya no cuelan las promesas de vivienda cuando miles de jóvenes tienen que vivir de alquiler en un piso compartido, y ya no cuela que vayan de defensores de lo social mientras abrasan a impuestos a las rentas más modestas y a las rentas más bajas", ha dicho sobre el PSOE, refiriéndose también a los "privilegios" que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando a sus "socios separatistas a costa de todos".

"Ya no cuela que vayan de feministas cuando se repartían mujeres de seis en seis; ya no cuela la superioridad moral cuando tienen los juzgados desbordados de corrupción", ha señalado el presidente del PP, quien ha apuntado que eso "no va a colar en Andalucía" el 17 de mayo.

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Para Feijóo, en Andalucía hay que "elegir entre dos modelos, entre quien no ha sido capaz ni de presentar unos presupuestos generales en toda la legislatura", en referencia a la candidata del PSOE-A a la Junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, o "quien ha hecho crecer a esta tierra, darle la vuelta a todo y equilibrar las cuentas", en referencia a Moreno.

Feijóo, que ha indicado que está "disfrutando mucho" la campaña de las elecciones andaluzas y que el martes estará en Sevilla y el jueves en Jaén, ha señalado que en el PSOE de Sánchez y María Jesús Montero "miran hacia otro lado con la corrupción y miran hacia otro lado con los problemas de la gente, porque miran solo por sus intereses". "¿Sabéis qué ven cuando se miran hacia ellos mismos? ven a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán, a la mujer, al hermano y a (Oscar) Puente presumiendo de AVE e insultando a todo el mundo", ha dicho.

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"Ven mentiras y bochorno, eso es lo que ven", según Feijóo, para quien Sánchez "puede ordenar e indultar al fiscal general", como indultó al "separatismo", pero los españoles "no lo indultarán" a él poque "no olvidarán todo el daño que han hecho a nuestro país".

"El próximo domingo hay mucho en juego", ha sentenciado Núñez Feijóo, quien ha pedido el rechazo a la "trama" Sánchez-Montero.

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