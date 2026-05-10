Detenidos 11 patrones de 16 pateras llegadas en abril a Ibiza y Formentera

Ibiza, 10 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 11 patrones de 16 pateras llegadas durante el mes de abril a Ibiza y Formentera, con 134 inmigrantes, 15 de ellos menores no acompañados y otro menor acompañado de su madre, ha informado la institución policial este domingo en un comunicado.

Los detenidos, todos ellos de origen argelino, han sido arrestados como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal, y 10 de ellos han ingresado en prisión.

PUBLICIDAD

Las detenciones se han llevado cabo por parte de agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Policía Nacional de Ibiza que ha intensificado la lucha contra la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas desde Argelia a las costas pitiusas.

De las barcas, 8 eran patera-taxi o patera de ida y vuelta, que se pueden utilizar varias veces, por lo que la policía destaca como especialmente relevante la detención de los cuatro patrones de estas embarcaciones, que cuentan con motores de gran cilindrada, y por las que se cobra más dinero por los trayectos y se disminuye la duración del viaje.

PUBLICIDAD

Las detenciones se han logrado tras "arduas" investigaciones y, en algunos casos, por avería de los motores o no disponer de combustible suficiente para regresar.

Uno de estos taxi-patera fue localizado por dos barcos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de las Islas Baleares cuando navegaba cerca de las costas de Formentera. Emprendió una huida a gran velocidad “con temerario desprecio" a la seguridad y la vida de los ocupantes, destacan desde Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Uno de los detenidos ya había entrado previamente en España en patera, utilizando otras identidades. EFE

1011538

PUBLICIDAD