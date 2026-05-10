Chiara Oliver se abre en canal en su primer álbum: "He encontrado mi identidad artística"

Carla P. Gumbau

Madrid, 10 may (EFE).- Han pasado casi tres años desde que Chiara Oliver (Menorca, 2004) y sus 15 compañeros de Operación Triunfo entraran al concurso televisivo, y la cantante ya puede decir que su primer álbum, 'No fue real', a pesar del título, es una realidad.

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"Estoy muy orgullosa y muy feliz con este disco", destaca Oliver en una entrevista con EFE, al tiempo que señala que, con este primer álbum completo, ha encontrado su sonido, la manera de comunicarse y su "identidad artística".

Alejado del maximalismo y los "collages" de sus EP, 'La libreta rosa' y 'La última página', 'No fue real' busca la sencillez para decir: "Esta soy yo, sin nada de superficialidad, sin pretenciosidad, y esta es mi manera de escribir, escribo desde mí", confiesa la cantante.

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Desde la primera canción del álbum, 'Me puse a escribir', hasta la última, '2+2=5', Oliver repasa la experiencia de una ruptura amorosa vivida desde sus propias carnes y se sincera con todos sus oyentes a través de la fragilidad de su voz y su sonido pop rock y pop nostálgico.

"Era por lo que yo estaba pasando en el momento de escribir y no podía hablar de otra cosa. Escribir es terapéutico para mí, y tenía que ser honesta y fiel con lo que estaba viviendo", agrega.

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A pesar del dolor que se refleja en sus letras, para Oliver, "no puedes escribir algo tan denso y tan profundo sin haber sentido antes amor" y, sobre todo, amor por una misma: "Este disco va sobre mí y sobre nadie más", señala.

Es por ello que es un disco donde solo se escucha su voz, sin ninguna colaboración; es un álbum que, como dice ella, "es para escuchar en el coche, aunque realmente de igual donde hacerlo, solo importa sentirlo".

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Que el disco vaya sobre ella misma, sobre su experiencia personal y su historia, es justamente lo que también le provoca vértigo ante su lanzamiento.

"Siempre me dio un poco de miedo hablar de mi vida, pero al final yo escribo sobre mí y no voy a parar de hacerlo por lo que pueda llegar a decir la gente", sostiene.

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En este sentido, invita a la gente a, "en vez de teorizar y analizar cada frase", que se hagan suya la canción y sientan lo que ella también estaba sintiendo.

Es la primera vez que la cantautora colabora con otros compositores para sus canciones y, aunque admite que le ha costado ceder el control, "es de las mejores decisiones" que ha tomado.

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"Tengo muchas ganas de volver en verano a Menorca y escribir sola, porque llevo un año sin hacerlo, pero ha sido muy guay haber probado otras maneras de componer, de escribir y de compartir la música", se sincera.

De este álbum no pasa desapercibido como, a pesar de estar escrito hacia una segunda persona, esa otra persona a la que escribe Oliver es una mujer.

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Durante su estancia en la academia de Operación Triunfo, tanto Oliver como varios de sus compañeros fueron "muy vocales con la comunidad LGTBIQ+" de la cual forman parte, según describe la cantante, y es algo que no puede excluirse de sus canciones.

Varias de sus compañeras compositoras forman parte de la comunidad y para ella, esto fue "maravilloso", porque no solo han vivido una ruptura, sino que han vivido el mismo tipo de ruptura que ella.

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"Siempre escribo mis canciones a una mujer porque es el amor que vivo y es lo que yo soy. Tal vez nos falta algo más de honestidad en la industria, pero sí que veo que está habiendo un cambio con mi generación, que hay más tranquilidad al hablar de esto desde la normalidad y desde lo que vivimos como parte del colectivo", añade.

La cantante ofrecerá dos conciertos en España este noviembre: uno en el Palacio Vistalegre en Madrid (27 de noviembre) y otro en el Sant Jordi Club de Barcelona (28 de noviembre). Pero el mes pasado ya pisó ciudades como París, Londres y Dublín.

"Otoño va a venir fuerte, tengo muchas ideas y va a ser muy especial, porque son también sitios con los que yo he soñado en actuar", concluye la cantante. EFE