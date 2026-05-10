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Amnistía Internacional celebra la liberación de los activistas de la flotilla

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Madrid, 10 may (EFE).- Amnistía Internacional ha celebrado este domingo la liberación de los activistas Saif Abuskeshek y Thiago Ávila, "una excepción en la política de detenciones arbitrarias de Israel", ha señalado la organización a través de un comunicado.

"Es una noticia alentadora para los derechos humanos que repara, en cierta manera, la injusticia de su detención por parte de las autoridades de Israel", ha apuntado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

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El activista hispanopalestino Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, viaja este domingo en un vuelo rumbo a España tras ser liberado por las autoridades israelíes después de seis días detenido en una prisión del sur del país, en la que ingresó tras ser arrestado por la Marina de Israel en una operación ejecutada en aguas internacionales.

Según AI, es "esencial" la investigación de sus denuncias de torturas y que los responsables no queden impunes.

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Además, es necesario que la Flotilla pueda continuar "con su misión humanitaria pacífica a salvo de intimidaciones y ataques", ha añadido.

La detención del activista y sus denuncias de malos tratos, añade la organización, recuerdan la política que aplica el gobierno de Israel a las miles de personas palestinas detenidas arbitrariamente bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales.

AI recuerda que miles de presos palestinos permanecen años detenidos sin cargos ni juicio en prisiones israelíes, entre ellos el doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan y una voz destacada del sector sanitario de Gaza, que mañana cumplirá 500 días detenido. EFE

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EFE

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