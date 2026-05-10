La jueza descarta violencia machista en el atropello mortal en La Codosera (Badajoz)

Badajoz, 10 may (EFE).- La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer considera que el hombre acusado del atropello mortal a su pareja en octubre de 2025 en La Codosera (Badajoz) debe ser investigado por un delito de homicidio imprudente y descarta como violencia de género la muerte de la mujer.

En el auto se decreta libertad provisional sin fianza para el hombre y se le prohíbe acceder a La Codosera mientras siga la instrucción del caso, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

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La mujer, de 46 años, fue atropellada por su pareja, un hombre de 43 años, la noche del 14 de octubre de 2025, después de una disputa familiar en la que estuvieron implicadas diversas personas, tal y como afirmaron testigos presenciales.

El varón fue detenido poco después de que distintos vecinos avisaran a la Guardia Civil por este episodio y confirmaran que era el conductor del vehículo implicado.

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Tras ello, el instituto armado y la investigación judicial recabaron datos para determinar la naturaleza del delito cometido.

En su momento, vecinos expresaron que la pareja era "normal" y muy conocida en el municipio, en el que este suceso y el fallecimiento de la mujer causaron una gran consternación. EFE

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