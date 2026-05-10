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Gilby Clarke: “No importa el tamaño del escenario, estaré bien mientras toque mi guitarra”

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Ibiza, 10 may (EFE).- El guitarrista Gilby Clarke, conocido mundialmente por haber sido integrante de los Guns N’Roses en el mejor momento de la banda, disfruta igual tocando ante públicos reducidos que frente grandes multitudes: “No importa el tamaño del escenario, estaré bien mientras toque mi guitarra”, asegura en una entrevista con la agencia EFE.

Clarke ha aterrizado este fin de semana en España para protagonizar la VI edición del festival Contrast Ibiza con un concierto que ha ofrecido este sábado en sa Punta des Molí de Sant Antoni, donde ha interpretado temas propios, clásicos del rock y 'hits' de la banda estadounidense.

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El músico de Cleveland, que desde su salida de Guns N’Roses en 1994 mantiene una larga y sólida trayectoria como solista y de colaboración con otras bandas, asegura entre risas que no le molesta que le pregunten siempre por aquella época. “Entiendo el interés pero a veces la gente hace la misma pregunta y eso es un poco aburrido”, confiesa.

A pesar de su final abrupto con la banda de Los Ángeles, vivió “muchos días perfectos" durante los tres años en los que fue guitarra rítmica de Guns N’Roses. Pero si hay un concierto que recordará para siempre es el tributo de Freddie Mercury.

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No solo fue su primer “gran show” con GNR y la primera vez que pisaba Reino Unido, sino que todas sus bandas favoritas estaban ahí, principalmente David Bowie y su guitarrista Mick Ronson, con quien pudo hablar y preguntarle todo lo que quería saber. “Fue un gran día”, rememora.

Los peores momentos eran para Clarke cuando se cancelaban los shows en el “último minuto” a pesar de que estaban preparados para subir al escenario. “Esos fueron días malos. Estábamos listos para el show, amábamos tocar y luego ya no podíamos hacerlo. Teníamos que subirnos a un avión e irnos”, rememora.

Del repertorio de GNR le gusta tocar especialmente la famosa 'Welcome to the Jungle', porque es “una gran canción de guitarra, pero también una gran canción de reacción público”, explica. “La gente diría que es 'Sweet Child of Mine', pero es un poco aburrida para un guitarrista, mientras que 'Welcome the Jungle' es divertida y en cuanto la gente escucha ese ‘riff’, la reacción es grandiosa. Siempre ha sido mi favorita”, confiesa.

Clarke insiste en que no ha visto a la banda en directo desde que el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan se volvieron a juntar. El guitarrista quiere mantener el recuerdo de cuando formaba parte del grupo y estaban en la cúspide.

“Soy una persona simple y aprecio mis memorias. Por lo mismo, no veo más a The Rolling Stones, a los que también vi cuando estaban en su punto más alto. A muchas bandas que he visto en la cima no quiero verlas cuando no están en su mejor estado. No digo que GNR no esté en su mejor estado, pero el de aquel entonces es el recuerdo que quiero tener, el recuerdo que me gusta”, destaca.

Su fórmula para mantenerse en el negocio de la música es enfocarlo como lo hace en su vida, tratando de ser “auténtico”, con capacidad de adaptación y sobre todo con "equilibrio". Por eso, su recomendación es que entre las “montañas y valles” de la vida, no hay que subir demasiado cuando se está en lo alto, ni hundirse en los momentos más bajos. “Si puedes manejar las subidas y bajadas, entonces estás diseñado para ello”, aconseja.

Sobre sus conciertos, explica que "honestamente" no le importa si los escenarios son grandes o pequeños, y pone como ejemplo un reciente directo en Londres en "un lugar pequeño, pero salvaje".

"La gente sudaba y gritaba. No hay nada mejor que tener a la gente frente a ti y poder ver su reacciones. Los grandes escenarios son estupendos, pero no todo el mundo es bueno en entretener desde un gran escenario. Afortunadamente, he sido capaz de ser parte de ambos. Me gustan los dos, mientras esté de pie y tocando mi Les Paul, estaré bien".

Su próximo proyecto es "seguir respirando", asegura. "El año pasado perdí a un par de amigos muy, muy cercanos y se me partió el corazón. Así que voy a seguir respirando y a seguir haciendo lo que me encanta". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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