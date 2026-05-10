Una protesta y muchos ojos sobre la tránsfuga en el mandato de la nueva alcaldesa de Lugo

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 10 may (EFE).- Una protesta, atención a la tránsfuga y una oposición que se hace llamar "gobierno legítimo", así ha comenzado el mandato de Elena Candia (PP) en la Alcaldía de Lugo tras el voto de una exedil del PSOE. Una moción de censura en una ciudad gallega no se vivía desde 1991, cuando ocurrió en Ferrol.

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La primera vez que se usó en Galicia esta herramienta después de las últimas elecciones municipales fue en agosto del año 2023 en el pequeño ayuntamiento de O Irixo (Ourense) y ya con el tiempo hubo vuelcos en los municipios de Muxía, Outes, Noia, Viveiro, Forcarei, Touro, Fisterra, Carral, Viana do Bolo, Ferrol y Manzaneda.

La de la ciudad amurallada es la última, a un año de las locales. Elena Candia se hizo con la Alcaldía tras prosperar la moción de censura de su partido apoyada por una edil tránsfuga que había concurrido en las listas socialistas contra el gobierno coaligado de PSdeG y BNG. Lugo tuvo alcaldes socialistas desde 1999, algunas veces con mayoría y otras al frente de un bipartito.

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Elena Candia divulgó su organigrama el mismo día en el que tomó posesión, el pasado jueves. Asesora sin asignación económica es la encomienda de María Reigosa, que entró en la corporación local el 30 de octubre de 2025 al correr la lista por la muerte de uno de los tres ediles socialistas fallecidos en la legislatura.

Seguirá siendo edil no adscrita, tras darse de baja del PSOE en enero y dejar después a su grupo. Lara Méndez, viceportavoz del que era su partido, el PSdeG, ha reaccionado al encargo con la aclaración de que la normativa de régimen local no permite que una tránsfuga asuma mayores responsabilidades ni más retribuciones.

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Con todo, ha anticipado que se mantendrán expectantes por si "va a haber un pago más". En el momento en que se le están dando funciones que no tenía, cuidándose de no pasar la línea roja, lo que se está demostrando, ha apuntado tras explicarlo de esta manera, es que en esta maniobra política hubo "contraprestaciones".

Lara Méndez ha tirado de ironía para encajar las críticas del PP al decir que mejor hubiese sido que no llevasen a María Reigosa en sus listas, y la respuesta que ha dado en sus palabras a la prensa ha sido que a partir de ahora van a utilizar "test psicotécnicos" para ver que quienes se afilian son leales. Ya en tono serio, ha dicho que por su militancia y participación se le presuponía "un mínimo" de honestidad.

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La retirada de la bandera de Palestina de O Vello Cárcere, edificio público dedicado a la memoria histórica donde ondeaba desde hacía dos años y medio, desató la ira del BNG, socio del PSOE en el saliente bipartito lucense. Este sábado hubo una concentración por una decisión tomada "cinco horas después" de formalizarse el cambio. El gobierno local no ha confirmado ni desmentido.

La falta de ese símbolo desencadenó una respuesta social inmediata por parte de las personas que apoyan a Lugo por Palestina. En la concentración, portaron mensajes críticos dirigidos a la nueva regidora.

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El “gobierno legítimo de Lugo”, como se autoproclaman los grupos municipales del PSdeG y el BNG, mantuvo el viernes pasado una primera reunión de trabajo para establecer una hoja de ruta que permita supervisar el desarrollo de los proyectos estratégicos y controlar la mano de los populares.

Se trata, según coincidieron en señalar los portavoces de las dos formaciones, Miguel Fernández (PSdeG) y Rubén Arroxo (BNG), de un ejercicio de responsabilidad política orientado a garantizar que Lugo no pierda ni impulso ni oportunidades, al tiempo que preserva el trabajo realizado al velar por que la ciudadanía no se vea perjudicada por decisiones ajenas al interés general.

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El ex teniente de alcalde de Rábade José Luis Novo Teijeiro ocupará el escaño en el Parlamento de Galicia tras la marcha de Elena Candia, y falta conocer ahora quién va a ocupar el puesto que deja vacante en la Vicepresidencia de la Cámara, que hasta la fecha ella ostentaba.

Elena Candia, que fue también regidora de Mondoñedo, lleva en la política activa 23 de sus 48 años.

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El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha pedido "mesura" en las críticas al PSdeG y al BNG, que respeten las reglas democráticas y que dejen trabajar a la nueva regidora.

"Después serán los ciudadanos los que cuando lleguen las elecciones decidan cómo quieren que continúe el gobierno de Lugo", fueron sus palabras el viernes tras participar en la entrega de unos premios extraordinarios de educación.

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Ocho meses después de renovar en mayo de 2023 como alcaldesa de Lugo, Lara Méndez dejó ese puesto para ir al Parlamento de Galicia y su sucesora fue Paula Alvarellos, que murió un año después víctima de un infarto que sufrió en un pregón del Carnaval. Fue así como Miguel Fernández pasó a ser el tercer regidor de un mandato en el que se vivieron otras dos muertes más, la de Olga López Rocamonde, la más reciente, y la de Pablo Permuy, al que reemplazó María Reigosa. Elena Candia es la cuarta alcaldesa. EFE