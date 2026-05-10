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María Jesús Montero: "La corrupción del PP siempre está al lado del narcotráfico"

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La Línea de la Concepción (Cádiz), 10 may (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este domingo que "la corrupción del PP siempre está al lado del narcotráfico", durante un acto electoral celebrado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.

Montero, en un mitin al que ha asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, de "querer hacer caja con las tragedias", en referencia a la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes cuando perseguían a una narcolancha frente a las costas de Huelva.

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"Basta ya de oportunismo político utilizando la desgracia para contar mentiras y trasladar inseguridad", ha reclamado a Moreno antes de inquirir si va a "reprogramar el acto en Marbella" que este sábado se suspendió por el luto oficial decretado por la muerte de los dos agentes.

La socialista se ha cuestionado si el presidente se va a hacer una foto "con la alcaldesa de Marbella, que no han explicado de dónde han salido los 12 millones de euros que tiene de patrimonio mientras su marido e hijastro estaban en el mundo de la droga" y ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afirmar que "está muy feo irse de vacaciones con un narcotraficante y ponerse con él cremita".

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El Gobierno de Pedro Sánchez, ha reivindicado Montero en un acto que se ha visto interrumpido por los gritos de un asistente que reclamaba atención para una lucha sindical local del sector del metal, es el que ha "hecho que en Andalucía haya 3.500 efectivos más que en la época del PP, cuando recortaron 1.500 guardias civiles y policías" en la comunidad, y el que ha mejorado el salario de los agentes "en hasta 400 euros al mes" en algunas categorías.

La candidata del PSOE ha recordado el plan especial que el Gobierno central aprobó contra el narcotráfico para la zona del Campo de Gibraltar y ha retado a Juanma Moreno a que actúe en las "villanarcos" de traficantes "con casas ilegales para huir de la Justicia", algo para lo que, ha indicado, la Junta "tiene competencias".

Al acto han asistido, según fuentes del partido, unas 1.200 personas y se celebra en una localidad que en las elecciones de 2022 tuvo más de un 60 % de abstención, uno de los temores de los socialistas, quienes animan estos días de forma insistente a movilizar voto progresista.

La Línea, además, tiene por alcalde a Juan Franco, el regidor más votado de España y que se presenta a las andaluzas del 17 de mayo con el partido 100x100, formación que quiere ser clave si no hay mayorías absolutas.

La candidata socialista ha aprovechado la cercanía de la verja que separa La Línea de la Concepción de Gibraltar para recordar que el Gobierno central ha alcanzado un acuerdo para que esta frontera desaparezca, algo que beneficiará, ha recalcado, a los más de 15.500 trabajadores que cruzan cada día a uno y otro lado y que "esperan en esa frontera y esperan en las listas de espera sanitaria. Se pasan la vida esperando", ha dicho. EFE

mmt/bfv/jdm

(Foto) (Vídeo)

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