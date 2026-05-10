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Albares dice que Saif Abukeshek se encuentra bien y hoy se verá con su familia

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Madrid, 10 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este domingo que el activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel, se encuentra bien pero tendrá que tener un reconocimiento médico, y ha añadido que hoy se reunirá con su familia.

El vuelo que transporta a Abukeshek aterriza este mediodía en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y el activista "a priori, dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir, se encuentra bien", ha dicho Albares en rueda de prensa tras detallar que el embajador y la cónsul de España en Atenas han estado hablando con él en su escala hacia España.

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"Tanto el embajador de España allí como la cónsul en Atenas han podido hablar con él, acompañarle en el transfer al vuelo hacia Madrid y por fin ahí, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre", ha apuntado Albares, que ha valorado que "hoy podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos".

Albares ha reiterado que la detención del activista en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito y ha explicado que en Madrid podrá ser atendido por el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Directora General de Asuntos Consulares para facilitarle cualquier cosa que necesite.

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El ministro ha recordado que el cónsul de España en Tel Aviv solicitaba diariamente ver al activista y que la mayor parte de los días ha podido tener un encuentro con él.

No obstante, en el momento de ser trasladado al aeropuerto para su deportación, el ministro ha relatado que el cónsul español no pudo tener contacto con él, aunque lo solicitó y le llevaron directamente al avión que le embarcaba vía Atenas.

La defensa de los activistas había denunciado malos tratos y aislamiento del activista pero Albares no ha podido confirmar que se hayan dado esas condiciones.

El ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que el Gobierno rechazó desde el primer momento esta detención y "cualquier vínculo con la organización terrorista Hamás, cuyos atentados, muy especialmente el del 7 de octubre, he condenado personalmente".

"De hecho durante toda la vista judicial no han puesto las autoridades israelíes ningún elemento que indique esto, por lo tanto, estábamos ante una detención totalmente ilegal en aguas internacionales donde ningún agente israelí tiene ningún tipo de jurisdicción", ha recalcado.

Albares ha indicado que desde el primer momento contactó con su homólogo israelí y el Ministerio de Asuntos Exteriores se movilizó a todos los niveles para dar asistencia consular y poder verle y atenderle todos los días, para garantizar que tenía asistencia profesional, letrada y defensa jurídica y que había un reconocimiento médico.

Exteriores también contactó con el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil ya que había otro ciudadano brasileño detenido ilegalmente, por lo que ambos países emitieron un comunicado conjunto exigiendo las liberaciones.

Asimismo ha indicado que también contactó con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y con el Ministro de Asuntos Exteriores griego, que estaba también en contacto con las autoridades israelíes "para que ejerciera buenos oficios en este caso".

"Desde luego, en primera persona yo he estado hablando con las autoridades israelíes, muy en concreto con el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, pero a todos los niveles hemos estado movilizados, además, por supuesto, de estar en contacto con la familia", ha puntualizado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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