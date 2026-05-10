Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

La Línea de la Concepción (Cádiz), 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha defendido la actuación del Gobierno en la crisis.

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", ha destacado Sánchez en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz), junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las elecciones del 17 de mayo.

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Ha incidido en que el mundo observa de nuevo a España que, como en otras crisis, va a responder "a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia", y ha subrayado que el Gobierno está actuando con rigor científico y técnico, absoluta transparencia lealtad institucional y cooperación institucional".

El jefe del Ejecutivo ha iniciado su intervención expresando su pesar, cariño y solidaridad con las familias de los agentes muertos el viernes en el choque de dos embarcaciones de la Guardia Civil cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva.

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Sánchez ha manifestado además un profundo agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se juegan hasta la vida por garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. EFE

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