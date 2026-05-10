Espana agencias

El director de la OMS destaca la colaboración de España en el desembarque del Hondius

Guardar
Google icon

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, ha destacado la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

En un mensaje publicado este domingo en la red social X, Adhanom ha comunicado el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius, y ha asegurado que expertos en tierra colaboran con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica de los afectados y coordinan vuelos chárter con el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. "Juntos", ha asegurado.

Este domingo ha comenzado el desembarque de los pasajeros del crucero MV Hondius, y los primeros han sido 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez defiende que el Gobierno "está haciendo lo que debe con rigor científico, transparencia y lealtad"

Sánchez defiende que el Gobierno "está haciendo lo que debe con rigor científico, transparencia y lealtad"

Mourinho dice que no tiene contacto con Real Madrid pero abre la puerta tras fin de Liga

Infobae

Izan Guevara logra su primera victoria de la temporada

Infobae

Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

Infobae

Albares dice que Saif Abukeshek se encuentra bien y hoy se verá con su familia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

ECONOMÍA

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”