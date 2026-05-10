El director de la OMS destaca la colaboración de España en el desembarque del Hondius

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, ha destacado la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

En un mensaje publicado este domingo en la red social X, Adhanom ha comunicado el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius, y ha asegurado que expertos en tierra colaboran con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica de los afectados y coordinan vuelos chárter con el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. "Juntos", ha asegurado.

Este domingo ha comenzado el desembarque de los pasajeros del crucero MV Hondius, y los primeros han sido 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África. EFE

PUBLICIDAD