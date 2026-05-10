La evacuación del pasaje del Hondius coge ritmo y continúan los traslados al aeropuerto

(Actualiza el primer párrafo por el cambio de nacionalidad de los pasajeros evacuados)
Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius continúa y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, han salido del barco un grupo de personas francesas.
PUBLICIDAD
Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.
Sanidad ha informado se ha cambiado el orden de bajada de los pasajeros debido a la disponibilidad de los aviones y aunque en principio se indicó que tras los españoles, serían evacuados los de Países Bajos, finalmente han sido ciudadanos franceses los que han abandonado el barco y se dirigen al aeropuerto.
PUBLICIDAD
El avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.
El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se harán en función de la disponibilidad de los aviones.
PUBLICIDAD
En Tenerife sur ya se encuentran las naves de Países Bajos, Canadá y Francia. EFE
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD