La evacuación del pasaje del Hondius coge ritmo y continúan los traslados al aeropuerto

(Actualiza el primer párrafo por el cambio de nacionalidad de los pasajeros evacuados)

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius continúa y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, han salido del barco un grupo de personas francesas.

PUBLICIDAD

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

Sanidad ha informado se ha cambiado el orden de bajada de los pasajeros debido a la disponibilidad de los aviones y aunque en principio se indicó que tras los españoles, serían evacuados los de Países Bajos, finalmente han sido ciudadanos franceses los que han abandonado el barco y se dirigen al aeropuerto.

PUBLICIDAD

El avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se harán en función de la disponibilidad de los aviones.

PUBLICIDAD

En Tenerife sur ya se encuentran las naves de Países Bajos, Canadá y Francia. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD