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La asturiana Sara Ouzande, oro en K1 200 en la Copa del Mundo

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Redacción Deportes, 10 may (EFE).- La asturiana Sara Ouzande se colgó el oro este domingo en la final del K1 200 de la Copa del Mundo de piragüismo esprint de Szeged (Hungría), con lo que suma su segundo metal en esta competición después de la plata que consiguió ayer, sábado, en el K4 5000.

Además del primer puesto de Ouzande, España sumó su cuarta medalla en esta competición con el bronce de la pontevedresa Carolina García Otero y la irundarra Nerea García Zabalegui en K2 500.

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Ouzande, de 29 años y natural de Villaviciosa, marcó un tiempo de 39.01, por delante de la china Shimeng Yu (39.41) y de la húngara Anna Lucz (39.43).

La palista asturiana, olímpica en París 2024, fue la mejor en su semifinal, con un crono de 40.31, aunque en las otras dos, fueron más rápidas Lucz (40.03) y la danesa danesa Frederikke Moercke (39.93), quien, sin embargo, solo pudo ser sexta en la final.

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En la primera prueba internacional de la temporada, puntuable con vistas a la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028, Ouzande engrosa aún más su palmarés, donde ya lucen tres medallas en Mundiales, una de ellas de oro, logrado en K4 500 en Milán, una de plata (2022) y otra de bronce (2023), además de un segundo puesto en el Europeo, también en 2025.

La otra alegría para el piragüismo español la protagonizó el tándem García Otero y García Zabalegui, con el tercer puesto en K2 500.

La gallega y la vasca hicieron un crono de 1:39.01, superadas por las alemanas Paulina Paszek y Pauline Jagsch (1:36.92) y las polacas Dominika Putto y Adrianna Kakol (1:38.69). Las también españolas Lucía Val y Bárbara Prado quedaron sextas.

Con el oro de Ouzande y el bronce en K2 500, España sumó su cuarta medalla en la competición de Szeged después de la plata del equipo de K4 500, con Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo y Daniela García Heredia, y el bronce en C1 200 a cargo de Pablo Graña, en la jornada de ayer, sábado.

En la jornada de hoy, la pareja formada por Daniel Grijalba y Adrián Sieiro fue cuarta en C2 500, mientras que en K2 500, Enrique Adán y Carlos García Ruiz fueron novenos.

Completaron la participación en las finales A de la tanda matinal Antia Jacome, en C1 200, y Álex Graneri, en K1 500, con sendos octavos puestos. EFE

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