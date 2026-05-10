Espana agencias

Irán establece condiciones a la FIFA para participar en el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Teherán, 10 may (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, anunció sus condiciones para la participación de la selección nacional iraní en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, al exigir visados para toda la plantilla y respeto a la República Islámica y sus instituciones.

“Hemos comunicado a la FIFA que, si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones”, afirmó Taj en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.

PUBLICIDAD

El dirigente del fútbol iraní detalló que una de las exigencias es que se conceda visado a todos los jugadores y al cuerpo técnico, incluidos aquellos que hayan realizado su servicio militar en órganos de la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos y Canadá como organización terrorista.

Asimismo, instó a que quienes tengan visado no sean interrogados por la policía migratoria a su llegada a EE.UU., como ocurrió durante la visita del propio Taj a Canadá, donde fue interrogado y finalmente tuvo que regresar a Irán sin poder asistir al Congreso de la FIFA.

PUBLICIDAD

Entre otras condiciones figuran garantías para el respeto al himno nacional iraní, que solo se permita a los aficionados acceder a los estadios con la bandera oficial del país y que las preguntas formuladas en ruedas de prensa estén limitadas exclusivamente a cuestiones técnicas relacionadas con el fútbol.

La federación iraní reclamó además un alto nivel de seguridad en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios donde jugará la selección, ante posibles protestas que pueda organizar la disidencia iraní en Estados Unidos, donde viven unos 400.000 iraníes, la mayoría opositores a la República Islámica.

La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que disputarán sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero que no se permitirá el acceso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Insectos al detalle’: macrofotografía para descubrir a los pequeños vecinos urbanos

Infobae

Un reto en redes sociales para repasar química o física, la fórmula para superar la PAU

Infobae

El caso Innova sienta en el banquillo a un exdirector de Salut y al exalcalde de Reus

Infobae

El turismo español incorpora perfiles tecnológicos para garantizar la seguridad digital

Infobae

La sanidad andaluza, en el centro de todos los debates

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”