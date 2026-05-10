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Neuville gana el Rally de Portugal y Evans sigue líder del Mundial

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Lisboa, 10 may (EFE).- El belga Thierry Neuville, beneficiado por los problemas que sufrió este domingo el francés Sebastien Ogier, ganó este domingo el Rally de Portugal por segunda vez en su carrera, mientras que el británico Elfyn Evans mantuvo su liderazgo en el Mundial de la especialidad al terminar tercero.

Neuville y su compatriota Martijn Wydaeghe, de Hyundai Motorsport, destacaron por su consistencia a lo largo de una prueba que fue dominada por el actual campeón del mundo Sébastien Ogier, pero un pinchazo en el Toyota del francés en el penúltimo tramo cronometrado disipó sus 17 segundos de ventaja e impidió su octava victoria en Portugal.

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El excampeón del mundo belga vuelve a triunfar en la grava portuguesa tras haberlo hecho en 2018, y logró el primer triunfo de la campaña para Hyundai, tras cinco rallies conquistados por Toyota Gazoo Racing.

Neuville terminó el Rally de Portugal con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 01,7 segundos, con una ventaja de 16.3 sobre el sueco Oliver Solberg y de 29,1s sobre Evans, ambos de Toyota.

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Por su parte, Ogier acabó en la sexta plaza a 1:26.6, mientras que el español Dani Sordo (Hyundai) finalizó octavo a 4:10.0

El piloto cántabro llegó a Portugal con la mirada puesta en el podio y tuvo un buen inicio, pero la elección errónea de neumáticos en la segunda jornada acabó por mermar el resto de su carrera.

"No ha sido un rally fácil para mí esta vez. No tenía ritmo y estaba muy resbaladizo. Quería ser como Ogier y Neuville y los demás, pero no pude hacerlo. Lo intenté. Gracias al equipo por la oportunidad una vez más, fue un verdadero placer", declaró Sordo a los medios del WRC.

Con la sexta ronda del campeonato terminada, Evans sigue líder con 123 puntos, seguido por el japonés y también piloto de Toyota Takamoto Katsuta, con 111 puntos tras su quinto puesto en Portugal, y Solberg, con 92.

La lucha por el campeonato mundial de WRC proseguirá en el continente asiático con su octava prueba, el Rally de Japón, que se disputará del 28 al 31 de mayo. EFE

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EFE

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