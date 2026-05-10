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El Espanyol agota sus balas hacia la permanencia y está a dos puntos del descenso

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Barcelona, 10 may (EFE).- El Espanyol, tras la última derrota contra el Sevilla (2-1), agota sus balas para lograr la permanencia en Primera y se sitúa a dos puntos del descenso, posición que ahora marca el Alavés con 37 puntos, invitando al cuadro blanquiazul, que todavía depende de sí mismo, a un escenario de tensión.

Los periquitos afrontan una semana decisiva. Los catalanes se miden este miércoles al Athletic en San Mamés en el RCDE Stadium y visitan, el domingo, a Osasuna. Ambos conjuntos pelean por apuntalar su clasificación europea. También la Real Sociedad, último rival del curso del Espanyol, en casa.

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El crédito del equipo está agotado. Los blanquiazules han sumado seis puntos de los últimos 54 posibles. No han ganado en todo el año 2026. La figura del entrenador, Manolo González, también está cuestionada. El margen de maniobra del club, a falta de dos semanas para terminar la temporada, es escaso. No se contempla un cambio.

El vestuario es consciente de la situación límite en la que se ha metido. "Hay que tener fe, orgullo de esta camiseta y dar todo por este escudo. En el próximo partido, el estadio tiene que ser una caldera. Estamos convencidos y vamos a por ello", afirmó el delantero Roberto Fernández en declaraciones al club.

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Las cifras del Espanyol le sitúan como el peor equipo de LaLiga en 2026. Además de sumar únicamente seis puntos, el Espanyol sólo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones en este año (Betis, 0-0, y Levante, 0-0). La fortaleza en casa también se ha hundido y únicamente ha sumado tres puntos como anfitrión en 2026.

El Espanyol está en caída libre. Precisamente, el último triunfo llegó contra el Athletic en la primera vuelta (1-2), su rival de este miércoles. El cuadro vasco ha firmado una victoria, una derrota y tres empates en sus últimas cinco visitas al RCDE Stadium. La historia no plantea un escenario sencillo.

Por otra parte, el Alavés, equipo que ahora marca el descenso con 37 puntos, tiene el golaveraje ganado al Espanyol al haber vencido tanto en la ida como en la vuelta (2-1, en noviembre, y 1-2, en enero). Los blanquiazules también lo tienen perdido contra el Girona, otro de los implicados en la pelea. EFE

dpb/vmc/fc

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