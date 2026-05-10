Jorge Martín logra la victoria en MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Francia de MotoGP, que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP). EFE
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