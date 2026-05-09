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Roberto Torres anuncia su retirada del fútbol

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Pamplona, 9 may (EFE).- Roberto Torres (Arre, 1989), una de las figuras más relevantes que ha pasado por Osasuna en los últimos años, ha anunciado este sábado su retirada del fútbol.

Lo ha hecho en su perfil de Instagram, en una publicación en la que ha escrito que "todo tiene un principio y un final".

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"¡Gracias fútbol!", ha añadido.

En un vídeo que acompaña a ese texto, el deportista ha afirmado que el fútbol le ha dado "mucho más de lo que jamás hubiese imaginado".

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"Desde que era un niño soñé con algún día pisar El Sadar y jugar contra todos esos jugadores que veía por la televisión. Sin duda, he conseguido mucho más de lo que nunca imaginé", ha añadido.

"Esfuerzo, pasión, humildad, trabajo en equipo, ayudar al de al lado y ser valiente ha sido quizás lo que me ha acompañado siempre, desde el primer partido que jugué cuando solo tenía cinco años y ya me lo tomaba tan en serio como he hecho hasta el último día. Ser tan competitivo siempre ha dado su recompensa", ha continuado.

El jugador ha mencionado los equipos por los que ha pasado, como el Burladés, la Chantrea, Ezkabarte, Osasuna, Foolad, Gol Gohar, Inter d'Escaldes, Nàstic y Orihuela, y ha asegurado que ha vivido "miles de momentos inolvidables".

"He conocido a personas que se han convertido en amigos, todo ello gracias a ti, fútbol. Gracias a todos los clubes que he mencionado, a todas las personas que me han ayudado en este largo camino. A mis padres, mis hermanas, mi mujer y mis hijos, mi familia en general y mis amigos de toda la vida", ha declarado.

"En todo este tiempo, todos habéis aportado mucho más de lo que imagináis. Diecinueve años de carrera profesional. Se dice pronto, pero han sido muchos partidos, entrenamientos, concentraciones, viajes, goles, asistencias, risas, lloros. Todo ha merecido la pena. Me voy contento y orgulloso, con la conciencia muy tranquila por haber dado todo. Gracias fútbol", ha concluido.

Osasuna, también en Instagram, se ha hecho eco de la retirada de Torres.

"Hoy ha anunciado su retirada Roberto Torres, uno de los grandes talentos salidos de Tajonar", ha escrito el club.

"El Mago de Arre cuelga las botas siendo el séptimo jugador con más partidos en la historia de Osasuna (353) con dos ascensos, 60 goles y un sinfín de momentos que perdurarán en la memoria de todos los rojillos. Ha sido una suerte poder disfrutar de ti, leyenda. ¡Suerte en los retos futuros!", ha agregado. EFE

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EFE

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