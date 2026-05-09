Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Roma, 9 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, cayó eliminada este sábado del WTA 1.000 de Roma tras perder ante Sorana Cirstea, en un partido que se resolvió en tres sets (2-6, 6-3 y 7-5) y en el que la rumana protagonizó una trabajada remontada.

Sabalenka se despidió pronto del torneo en la arcilla romana tras desaprovechar una ventaja de 6-2 y 2-0 que Cirstea terminó por dar la vuelta, condicionada también la bielorrusa por unas molestias físicas que la obligaron a pedir asistencia médica en los compases finales del encuentro.

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La rumana, que ganó dos de sus cuatro enfrentamientos históricos ante Sabalenka, avanzó así a los octavos de fina e igualó su mejor actuación en Roma, alcanzada previamente en 2012 y 2024.

Cirstea, número 27 en el ranking, acabó con la número uno en la lista y una de las favoritas tras no rendirse y mostrar un sólido juego desde el fondo de la cancha, y alcanzó así su 20ª aparición en octavos de final de un WTA 1000 y la tercera este año, tras Dubai y Miami.

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La eliminación de Sabalenka, cuyo mejor resultado en Roma fue la segunda posición en 2024, supone un varapalo para la bielorrusa, que llegó a Roma tras caer en los cuartos de final del torneo de Madrid ante la estadounidense Haile Baptiste perse a un buen inicio de temporada en el que conquistó el "Sunshine Double" (Indian Wells y Miami).

La bielorrusa, ganadora de once títulos WTA 1.000, es la jugadora con más victorias en este nivel, con 16, y pese a perder mantendrá el número 1 del ranking tras el torneo, lo que supondrá un total de 90 semanas en la cima.

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Durante esta edición, Sabalenka estuvo en el foco después también en lo extradeportivo después de que afirmara que "en algún momento" harán "boicot" si los jugadores no reciben un mayor porcentaje de los premios en metálico de los torneos de Grand Slam, en el marco de la polémica por la cuantía económica prevista para la 125ª edición de Roland Garros.

Por su parte, Cirstea buscará su progreso en la competición frente a la checa Linda Noskova. EFE

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