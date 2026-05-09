Espana agencias

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Guardar
Google icon

Roma, 9 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, cayó eliminada este sábado del WTA 1.000 de Roma tras perder ante Sorana Cirstea, en un partido que se resolvió en tres sets (2-6, 6-3 y 7-5) y en el que la rumana protagonizó una trabajada remontada.

Sabalenka se despidió pronto del torneo en la arcilla romana tras desaprovechar una ventaja de 6-2 y 2-0 que Cirstea terminó por dar la vuelta, condicionada también la bielorrusa por unas molestias físicas que la obligaron a pedir asistencia médica en los compases finales del encuentro.

PUBLICIDAD

La rumana, que ganó dos de sus cuatro enfrentamientos históricos ante Sabalenka, avanzó así a los octavos de fina e igualó su mejor actuación en Roma, alcanzada previamente en 2012 y 2024.

Cirstea, número 27 en el ranking, acabó con la número uno en la lista y una de las favoritas tras no rendirse y mostrar un sólido juego desde el fondo de la cancha, y alcanzó así su 20ª aparición en octavos de final de un WTA 1000 y la tercera este año, tras Dubai y Miami.

PUBLICIDAD

La eliminación de Sabalenka, cuyo mejor resultado en Roma fue la segunda posición en 2024, supone un varapalo para la bielorrusa, que llegó a Roma tras caer en los cuartos de final del torneo de Madrid ante la estadounidense Haile Baptiste perse a un buen inicio de temporada en el que conquistó el "Sunshine Double" (Indian Wells y Miami).

La bielorrusa, ganadora de once títulos WTA 1.000, es la jugadora con más victorias en este nivel, con 16, y pese a perder mantendrá el número 1 del ranking tras el torneo, lo que supondrá un total de 90 semanas en la cima.

Durante esta edición, Sabalenka estuvo en el foco después también en lo extradeportivo después de que afirmara que "en algún momento" harán "boicot" si los jugadores no reciben un mayor porcentaje de los premios en metálico de los torneos de Grand Slam, en el marco de la polémica por la cuantía económica prevista para la 125ª edición de Roland Garros.

Por su parte, Cirstea buscará su progreso en la competición frente a la checa Linda Noskova. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae

Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los agentes "al mantener leyes permisivas con el narco"

Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los agentes "al mantener leyes permisivas con el narco"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”