Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Sevilla, 9 may (EFE).- La sección de instrucción número 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de otro tras una discusión de tráfico en Sevilla.

El detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de homicidio.

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La víctima, de 49 años, fue agredida el pasado miércoles en una discusión de tráfico en Sevilla y murió el jueves por la noche en el hospital Virgen del Rocío, en el que ingresó en estado crítico.

Los hechos ocurrieron a las 15.05 horas del miércoles, cuando al parecer la víctima cruzaba un paso de peatones en la calle Virgen del Águila de la capital y recriminó al presunto agresor que podría haberle atropellado, tras lo que este último se bajó del coche y le habría propinado un puñetazo.

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La víctima cayó sobre la acera y se golpeó la cabeza, y tras ser estabilizado por el 061, fue trasladado al hospital en estado crítico.

Inicialmente, el detenido estaba investigado por un presunto delito de agresión con lesiones, pero tras el fallecimiento su situación procesal pasó a investigado por un delito de homicidio. EFE

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