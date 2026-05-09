Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Montmeló (Barcelona), 9 may (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha arremetido este sábado contra los partidos de derechas, a los que ha calificado de "antipatrióticos" por dedicarse, según ha dicho, a hablar mal de España cuando viajan al extranjero.

"Todos van con la banderita española, pero cuando salen de aquí, de repente se ponen a criticar al Gobierno de España y todo el trabajo que se hace. Eso no es ser patriota", ha afirmado Armengol en un acto del PSC celebrado en Montmeló (Barcelona).

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Para la socialista, el verdadero patriotismo consiste en "defender a tus ciudadanos y a tu gente", y ha lamentado que la derecha y la extrema derecha española intenten "desvirtuar las instituciones" y la democracia para generar un "caos absoluto".

Armengol ha definido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "faro de defensa de un mundo más justo" en el ámbito internacional y ha aplaudido su "valentía" al reconocer el Estado de Palestina.

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Asimismo, ha reprochado el rechazo de los partidos de la oposición a la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso que ha descrito como una cuestión de "humanidad" y necesidad económica.

"Cuando viene una persona de color que tiene una chequera muy grande, no veo el mismo comportamiento por parte de Vox y del Partido Popular", ha señalado.

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Por ello, la expresidenta balear ha considerado que el rechazo de la derecha a la regularización de migrantes para que puedan trabajar cotizando obedece, no solo al racismo, sino a la aporofobia.

"Esto me indigna, porque no hay personas ilegales; las personas son personas", ha sostenido al respecto.

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La presidenta del Congreso ha instado a los socialistas a sentirse "orgullosos" de garantizar la sanidad y educación pública frente a una oposición "mal educada y agresiva", cuya falta de argumentos, según ha dicho, debe combatirse con "una sonrisa, capacidad de diálogo y entendimiento". EFE

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