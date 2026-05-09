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0-0. Un empate con sabor a castigo

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Burgos, 09 may (EFE).- Burgos y Almería firmaron un empate sin goles en El Plantío, un resultado que deja insatisfechos a ambos conjuntos: los blanquinegros desaprovecharon una oportunidad de oro para afianzarse en la zona de promoción, mientras que el conjunto andaluz perdió terreno en su pelea por el descenso directo.

El conjunto burgalés comenzó con mayor iniciativa y generó su primera ocasión clara en un saque de esquina botado por Curro Sánchez que Iñigo Córdoba no acertó a rematar en boca de gol. Con el paso de los minutos, el Almería equilibró el encuentro, aunque el cuadro local se mostró sólido en defensa y trató de hacer daño, principalmente, a balón parado.

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La mejor oportunidad del cuadro andaluz llegó en un disparo lejano de Adri Embarba que, favorecido por el césped mojado debido a la intensa lluvia, se estrelló en el poste.

La respuesta local no tardó en llegar y Florian Miguel estuvo cerca de adelantar al Burgos tras culminar una acción iniciada por Lizancos, pero Andrés Fernández evitó el gol con una gran intervención.

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También tuvo que aparecer Cantero para sostener al conjunto blanquinegro, al despejar una acción peligrosa del Almería en el tramo final de la primera mitad.

Tras el descanso, el encuentro perdió ritmo en sus primeros minutos, aunque el Burgos volvió a acercarse con peligro con un centro-chut de Florian Miguel que obligó a Andrés Fernández a desviar a córner.

El conjunto castellano reclamó poco después un posible penalti por mano de Bonini dentro del área en el que el colegiado Lax Franco revisó la acción, pero decidió no señalar la pena máxima.

El tramo final se abrió y el Burgos dispuso de dos oportunidades muy claras para desnivelar el marcador.

David González recibió un pase de Mario González, recortó dentro del área y su disparo se marchó fuera por escasos centímetros; poco después, un taconazo de Fer Niño dejó a Mario González en posición de remate, pero Andrés Fernández volvió a mostrarse seguro.

En el añadido, también la tuvo el Almería en un disparo de Melamed desde la frontal que rozó en un defensa y salió cerca del poste.

Ficha técnica:

0 - Burgos: Cantero; Álex Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florián Miguel; Mollejo (Mario González, m.74; Mateo Mejía, m.95), Morante, Atienza, Íñigo Córdoba (David González, m.80); Curro Sánchez (Kevin Appin, m.74) y Fer Niño.

0 - Almería: Andrés Fernández; Marcos Luna (Chirino, m.89), Bonini, Rodrigo Ely, Álex Muñoz; Leo Baptistao (Puigmal, mi.89), Lopy, Stefan Dzodic, Embarba (Jon Morcillo, m.62); Sergio Arribas (Melamed, m.79) y Miguel de la Fuente (Thalys, m.79).

Árbitro: Lax Franco (Colegio Murciano). Amonestó por el Burgos a Atienza (min 19) y Mario Cantero (min 73); y por el Almería a De la Fuente (min 29), Alex Muñoz (min 45), Lopy (min 54) y Leo Baptistao (min 59).

Incidencias: Partido de la Jornada 39 de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el estadio El Plantío ante 11.022 espectadores.EFE

vfr/pcr/jap

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EFE

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