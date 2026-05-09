El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

O Carballiño (Ourense), 9 may (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha deseado este sábado que acabe cuanto antes la "locura" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que se "rebela" contra el Ejecutivo ante la "bochornosa" situación de estos días, en referencia al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En el discurso que ha pronunciado junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en la popular romería del partido en Ourense, Rueda ha afirmado: "Yo me rebelo frente a eso", al tiempo que ha reclamado de nuevo elecciones generales, aunque estas serán "cuando mejor le convenga al que todos tenéis en la cabeza".

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El líder del PP gallego ha calificado de "avergonzante" lo que "se está viendo estos días", refiriéndose al juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que ya ha quedado visto para sentencia.

"No lo normalicemos ni lo demos por bueno" ha reclamado.

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En la misma línea ha intervenido el secretario general del PP, Miguel Tellado, al afirmar que mientras el PP está de romería en Ourense, otros lo están pero "de juzgado en juzgado, recorriendo dependencias policiales o prisiones de nuestro país".

Tellado ha reprochado al Ejecutivo socialista que esté "más preocupado, por los problemas judiciales y por los problemas de la familia de Pedro Sánchez", al tiempo que ha calificado de "determinantes" las próximas elecciones generales, aunque no se sepa aún en qué fecha se convocarán. EFE

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