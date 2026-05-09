Espana agencias

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Guardar
Google icon

O Carballiño (Ourense), 9 may (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha deseado este sábado que acabe cuanto antes la "locura" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que se "rebela" contra el Ejecutivo ante la "bochornosa" situación de estos días, en referencia al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En el discurso que ha pronunciado junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en la popular romería del partido en Ourense, Rueda ha afirmado: "Yo me rebelo frente a eso", al tiempo que ha reclamado de nuevo elecciones generales, aunque estas serán "cuando mejor le convenga al que todos tenéis en la cabeza".

PUBLICIDAD

El líder del PP gallego ha calificado de "avergonzante" lo que "se está viendo estos días", refiriéndose al juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que ya ha quedado visto para sentencia.

"No lo normalicemos ni lo demos por bueno" ha reclamado.

PUBLICIDAD

En la misma línea ha intervenido el secretario general del PP, Miguel Tellado, al afirmar que mientras el PP está de romería en Ourense, otros lo están pero "de juzgado en juzgado, recorriendo dependencias policiales o prisiones de nuestro país".

Tellado ha reprochado al Ejecutivo socialista que esté "más preocupado, por los problemas judiciales y por los problemas de la familia de Pedro Sánchez", al tiempo que ha calificado de "determinantes" las próximas elecciones generales, aunque no se sepa aún en qué fecha se convocarán. EFE

lrt/am-srm

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae

Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los agentes "al mantener leyes permisivas con el narco"

Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los agentes "al mantener leyes permisivas con el narco"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”