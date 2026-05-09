Manolo Cadenas: "Me he jubilado, pero tengo claro que seré entrenador hasta el final"

Fernando Pérez Soto

León, 9 may (EFE).- Manolo Cadenas, uno de los técnicos más emblemáticos del balonmano español y al que ASOBAL ha incluido en su última selección para el Salón de la Fama, puso fin a su dilatada trayectoria de casi cinco décadas en los banquillos en 2023 por un problema médico, aunque a sus 71 años asegura a EFE que seguirá siendo "entrenador hasta el final".

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"A pesar de haberme jubilado, tengo claro que seré entrenador hasta el final", señala este -para muchos- "enfermo" de un deporte al que ha dedicado su vida desde muy joven, cuando se inició en Leganés, donde da nombre a un pabellón. Su otro gran amor, en el campo profesional, es el equipo de su tierra y su último club, Ademar, que dirigió en tres etapas y al que llevó a ganar todos los títulos nacionales y dos Recopas de Europa.

El reconocimiento recibido lo es también para "los que están, estarán o podrían estar", explica el técnico de Valdevimbre, de donde es hijo adoptivo y el segundo leonés en entrar en el selecto grupo de elegidos, entre grandes jugadores, entrenadores o árbitros, tras otro mito del ademarismo como el extremo Juan García Lorenzana "Juanín", máximo goleador histórico de la Liga ASOBAL y de la selección española con la que ganun mundial.

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Es "un honor y un privilegio poder formar parte de la historia de un deporte", señala orgulloso a EFE desde su retiro en la pequeña localidad de Pedrún, donde ahora reside tras haber superado hace unos años el difícil problema médico que le llevó a tener que abandonar, anticipadamente, el banquillo del Ademar.

"Creo que hay mucha gente que ha sido muy importante en el balonmano español que debería figurar también entre los nominados y elegidos", comenta el entrenador leonés, que ahora sigue al que fuera su equipo desde las gradas del palacio municipal Urbano González Escapa, donde tantas veces le idolatró y donde acuñó una de sus frases legendarias -"Esto es León y aquí mandamos nosotros"- en un tiempo muerto ante el poderoso Flensburg alemán.

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A su juicio, esta distinción alude a sus dos facetas deportivas, de las que presume en igual medida: la formativa, empezada en Leganés, y la profesional que arrancó en 1986 con el Ciudad Naranco, para luego pasar por Valladolid, Ademar, FC Barcelona o Granollers, sus únicos equipos en España y después probar también la experiencia europea en el Wisla Plock polaco o Meshkov Brest bielorruso, además de dos etapas como seleccionador de los Hispanos y Argentina.

"Me siento, por encima de todo, entrenador de formación donde me inicié en Leganés, que fue el comienzo y en lo profesional mi casa siempre ha sido Ademar, sin duda los dos lugares de referencia en mi carrera", afirma sin dudarlo.

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Después de tener que dejar, obligado por su salud, los banquillos en 2023 en su tercera etapa ademarista, optó por una jubilación "activa" en el mundo del balonmano, donde es, indiscutiblemente, una de las referencias, iniciando un camino enfocado a la formación, pero sin descartar con rotundidad la posibilidad de un retorno a la primera línea, aunque solo en el caso de que fuera a alguna selección.

"Me he jubilado pero tengo claro que seré entrenador hasta el final y así lo siento y así lo haré", recalca un Manolo Cadenas que, tras sus etapas al frente de España y Argentina, a la que llevó a unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, ha sido tanteado por otros combinados nacionales e incluso por algún club extranjero que pensó en él dada su indiscutible experiencia.

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Sin embargo, en esa labor casi de embajador del balonmano y de sus amplios conocimientos, el técnico leonés sigue impartiendo jornadas de tecnificación, no solo en diferentes puntos de la geografía nacional como Galicia, Aragón o Alicante, sino que también se ha encargado de la preparación "más a la carta" de alguno de los jóvenes talentos de Ademar, como el extremo subcampeón del mundo juvenil con España, Sergio Sánchez, elegido en ese campeonato como el mejor jugador en su puesto. EFE

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