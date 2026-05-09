Aerolíneas evitan fuertes subidas de precios ante el riesgo de que afecten a la demanda

Madrid, 9 may (EFE).- Las aerolíneas mantienen, por el momento, las tarifas contenidas y evitan fuertes subidas, pese al aumento de los costes operativos provocado por el encarecimiento del combustible, ante el riesgo de que, en un contexto marcado por la inflación, un incremento de precios afecte a la demanda.

Aunque algunas compañías han comenzado a aplicar recargos por combustible —el queroseno cuesta ahora el doble que antes del inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero—, el sector "no registra por ahora una subida generalizada de los precios de los billetes", según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

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Su presidente, Javier Gándara, ha explicado a EFE que el incremento de costes que soportan las compañías no puede trasladarse, en muchos casos, al precio de los billetes porque "no se trata solo de una crisis de la aviación, sino de una crisis global" que está condicionando el comportamiento del mercado.

Las familias afrontan también el encarecimiento de la energía, la alimentación o las hipotecas, lo que limita el margen de las aerolíneas para subir el precio de los vuelos sin poner en riesgo el volumen de reservas, ha añadido.

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Gándara ha recordado, además, que las principales compañías que operan en España tienen cubierto hasta el 80 % de su consumo de queroseno mediante contratos cerrados a precios previos al conflicto.

Esto permitirá amortiguar parcialmente el impacto del encarecimiento del combustible durante los próximos meses de verano, a diferencia de otras aerolíneas que ya asumen el sobrecoste en la totalidad de su consumo.

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No obstante, ha advertido de que la evolución de las tarifas a partir del otoño dependerá de la duración del actual contexto de altos precios energéticos, por lo que recomienda a los viajeros adelantar la compra de billetes para evitar posibles incrementos futuros, aún difíciles de prever.

Las compañías siguen la situación "hora a hora, minuto a minuto" y, según Gándara, las cancelaciones registradas hasta ahora no responden a problemas de suministro. "No nos consta ni una sola aerolínea que haya suspendido operaciones por falta de combustible", ha asegurado.

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Lo que sí se está produciendo es una adaptación de la programación ante el fuerte aumento de costes. Algunas aerolíneas están revisando rutas menos rentables y reduciendo parte de su oferta, aunque las cancelaciones y reajustes siguen siendo limitados en términos porcentuales, ha insistido.

El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha mostrado este semana su "preocupación" por una posible escasez de queroseno y el impacto que esto tendría sobre la temporada turística porque, pese a que España tiene garantizado su suministro, es importante que la cuestión se aborde desde la UE y no solo desde una perspectiva nacional.

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En este sentido, Gándara ha precisado que una eventual escasez de queroseno no se produciría de manera repentina. “No es una situación en la que un día se abre el grifo y deja de salir combustible. Este tipo de problemas se anticipan con varias semanas de margen”, ha explicado.

Con el fin de evitar cancelaciones y cierres de rutas ante el riesgo de problemas de suministro, la Comisión Europea adoptó este viernes orientaciones excepcionales para flexibilizar temporalmente algunas normas del sector aéreo.

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Entre otras medidas relacionadas con las obligaciones de repostaje o el uso de franjas horarias aeroportuarias, Bruselas ha subrayado que las aerolíneas no pueden encarecer de forma retroactiva los billetes ya vendidos alegando el aumento del precio del queroseno.

Aerolíneas españolas como Air Europa, Iberia o Vueling aseguran que no aplican recargos a los billetes ya emitidos y que mantienen la operativa prevista para este verano.

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Air Europa ha señalado que no contempla cambios relevantes en sus rutas ni frecuencias programadas, ni tampoco la aplicación de suplementos a los billetes ya adquiridos. "Contamos con una planificación adecuada al respecto, por lo que nuestros pasajeros pueden volar tranquilos", ha recalcado.

Iberia, por su parte, afirma que mantiene con normalidad la planificación de sus operaciones y que los clientes que ya hayan reservado —o prevean hacerlo— "pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano" por el encarecimiento del combustible.

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La aerolínea asegura haber adoptado "rigurosas medidas de ahorro de costes" para amortiguar el impacto del 'jet fuel’ en el precio de los billetes y garantiza que sus clientes no afrontarán cargos adicionales tras la compra.

En la misma línea, Vueling ha indicado que el precio confirmado en el momento de la reserva es el precio final del billete, aunque aumente el coste del combustible, y que está operando su programa de vuelos “según lo previsto”.

En cambio, Volotea aplica desde el pasado 16 de marzo y hasta nuevo aviso una revisión del coste del combustible siete días antes de la salida del vuelo.

En función de la evolución del mercado, la compañía puede añadir un recargo de hasta 14 euros por pasajero si el precio sube, una medida cuestionada por el Gobierno francés, que la considera contraria al derecho europeo de la competencia.

Por su parte, Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir de junio —aunque reforzará su operación en Caracas, Lima y Buenos Aires— debido al incremento del coste del queroseno y a otros "factores específicos" del mercado colombiano, entre ellos la imposibilidad de repercutir ese aumento en los billetes ya emitidos. EFE