El futuro de Iñigo Pérez, una incógnita para el Rayo Vallecano

Madrid, 9 may (EFE).- El Rayo Vallecano está completando una excepcional temporada con Iñigo Pérez a los mandos pero el futuro del técnico navarro en el club madrileño, a menos de tres semanas para que acabe la temporada, es una incógnita, ya que no ha respondido a la oferta de renovación y pretendientes no le faltan.

Raúl Martín Presa quiere a Iñigo Pérez, el entrenador más exitoso en la historia del club al lograr dos permanencias en Primera holgadas, una tercera, la de este curso, encarrilada, y la clasificación para la Liga Conferencia con el sueño de la final cumplido. La disputarán el 27 de mayo frente al Crystal Palace inglés.

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Más allá de eso, el técnico navarro, que no tenía experiencia en los banquillos como primer entrenador cuando llegó a Vallecas en febrero de 2024, ha sabido imprimir al equipo de un sello muy característico y reconocible, ha sabido comprender lo que significa el Rayo para el barrio y su afición y ha dado una estabilidad deportiva sin declaraciones estruendosas de puerta para afuera que le han hecho encajar a la perfección en un club muy particular y en ocasiones complejo por todo lo que le rodea.

Tanto desde la dirección deportiva que encabeza David Cobeño como desde el presidente Raúl Martín Presa han trasladado al entrenador que cuentan con él para la próxima temporada y que les gustaría que siguiera muchas más. Por el momento no ha habido respuesta y, aunque están centrados en este final de temporada, desde el club ya empiezan a pensar que habrá que tener un relevo porque según pasan los días la confianza en que se quede cada vez es menor.

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El buen hacer deportivo que está teniendo en el Rayo y su forma de ser, prudente en las declaraciones y con las convicciones muy claras, han provocado que Iñigo Pérez sea un entrenador codiciado en el ecosistema del fútbol. Algunos clubes como el Villarreal y otros del extranjero ya se han interesado por sus servicios. Él ha manifestado públicamente que "no tiene nada con nadie y que a final de temporada se decidirá todo".

El tiempo pasa y en Vallecas mantienen la esperanza de que renueve, aunque cada día que pasa esa ilusión va menguando. Hasta que no pase la final de la Liga Conferencia no se espera una respuesta clara. La posibilidad de hacer historia, dice Iñigo, centra todos sus pensamientos. EFE

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