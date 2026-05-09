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Almada: "Debemos ser profesionales y tener rebeldía"

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Oviedo, 9 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, señaló sobre el partido de este domingo (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Getafe que su equipo, a pesar de estar a punto de descender, debe "ser profesional y tener rebeldía".

"Representamos a una institución muy prestigiosa y también está el honor del futbolista. Hacemos lo que nos gusta, que es jugar al fútbol. Hay cosas importantes que debemos demostrar. Tenemos que defender ese porcentaje ínfimo que tenemos", explicó en la sala de prensa de El Requexón antes del último entrenamiento de la semana.

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Sobre el Getafe de Bordalás, equipo que le saca dieciséis puntos al Oviedo, Almada aseguró que "es un rival complicado, con un estilo de juego difícil, con buenos futbolistas y un entrenador que lleva un proceso largo de trabajo. Para el Oviedo cualquier rival es complicado".

"No hay novedad por mi futuro. Hasta que no cierre el campeonato no quiero opinar nada, yo soy lo menos importante. Analizaremos lo que nos condujo a esta situación y sacar los errores para no volver a cometerlos", concluyó al ser preguntado sobre su continuidad en el Real Oviedo, algo que desde el club dan por casi seguro.

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El técnico uruguayo confirmó que el belga Leander Dendoncker es la única baja para un partido en el que el Real Oviedo, como mínimo, necesita puntuar si no quiere descender a Segunda matemáticamente. EFE

pfg/mfc/og

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EFE

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