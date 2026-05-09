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Sánchez celebra en el Día de Europa el privilegio y la responsabilidad de estar en la UE

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Madrid, 9 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este sábado, con motivo del Día de Europa, que estar integrados en la Unión Europea es un privilegio y una responsabilidad.

Sánchez ha celebrado este día con un mensaje en la red social X, en el que resalta que la Unión Europea es la segunda mayor potencia económica y la región socialmente más avanzada del mundo.

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"Es también nuestro hogar y nuestro futuro. Nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Feliz día de Europa a todas y todos", ha escrito.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado también en X el Día de Europa, en el año en el que se conmemoran los 40 años de la entrada de España en la UE.

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Albares ha recordado además que este miércoles inauguró una exposición que muestra "lo que la UE ha aportado a España y España a Europa en estas cuatro décadas".

Para el Ministerio de Exteriores, el 9 de mayo simboliza la "unión como ciudadanía y los valores que sostienen el proyecto europeo" y, según ha señalado en las redes sociales: "Es un buen momento para mirar de dónde venimos y hacia dónde avanzamos".

Ha incidido en que España ha contribuido a una Europa "más autónoma, verde , digital y social" y ha impulsado avances en "competitividad, seguridad y la defensa 360°, presupuesto europeo y profundización del proyecto común".

Y ha subrayado la apuesta europea por "más multilateralismo", al tiempo que subraya que "en un mundo incierto, Europa mantiene su apoyo a Ucrania y su compromiso con la estabilidad internacional".

La conmemoración cada 9 de mayo del Día de Europa recuerda ese mismo día de 1950 en el que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, pronunció un discurso histórico y expuso un plan para una mayor cooperación en Europa.

Conocida como la Declaración Schuman, allanó el camino para una nueva era de paz, integración y cooperación en todo el continente y sentó las bases de la actual Unión Europea. EFE

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