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McIlroy, a los jugadores de LIV: "Si no quieres jugar el PGA Tour, eso dice algo"

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Redacción deportes, 9 may (EFE).- El golfista norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, aseguró, en relación con la situación de LIV, que si un jugador aspira a ser "el más competitivo, el lugar donde estar" es el PGA Tour, el circuito estadounidense, y que no hacerlo "dice algo" sobre ese deportista.

McIlroy se reafirmó en su postura crítica hacia LIV, la liga sostenida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí desde su nacimiento en 2022 y que ha confirmado que dejará de inyectar fondos a final de temporada, lo que ha generado confusión sobre si continuará la próxima temporada y qué pasará con algunas de sus estrellas, como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau.

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"Nunca ha sido para mí y, mira, eso no significa que LIV vaya a desaparecer. Van a ir y tratar de encontrar inversión alternativa, sea lo que sea que eso implique. Pero cuando uno de los fondos soberanos de riqueza más ricos del mundo piensa que eres demasiado caro para ellos, eso dice algo”, afirmó el jugador norirlandés tras la segunda ronda del campeonato Truist del PGA Tour que se disputa en Carolina de Norte (Estados Unidos).

El reciente campeón del Masters de Augusta valoró que tanto el PGA Tour como el DP World Tour, el circuito europeo, se hayan mostrado dispuestos a reincorporar a jugadores de LIV ante la incertidumbre sobre su futuro, aunque expresó sus dudas de cómo se podría hacer.

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"Va a haber muchos puentes que cruzar para llegar ahí, solo porque los chicos de allá (LIV) están bajo contrato y si logran mantenerlo en marcha y armar un calendario para el próximo año, parece que seguirán jugando la mayoría en LIV, en la forma que sea (...) Probablemente fui demasiado crítico con los chicos que se fueron porque lo veía desde mi punto de vista y tal vez no lo veía desde otros puntos de vista. No voy a juzgar a nadie por no querer jugar en la PGA Tour.

No obstante, McIlroy puntualizó: "Si quieres ser el golfista más competitivo que puedas ser, este (PGA Tour) es el lugar donde estar. Y si no quieres jugar aquí, creo que eso dice algo sobre ti". EFE

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EFE

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