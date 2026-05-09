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Doce comunidades autónomas están este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

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Madrid, 9 may (EFE).- Doce comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso amarillo por precipitaciones que afectarán prácticamente a toda la geografía peninsular y Baleares, donde además se encuentran en aviso por fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Comunidad Valenciana se prevén lluvias con acumulados de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas, a partir de la tarde, y tormentas, que en la provincia de Alicante podrán ir acompañadas de granizo menudo.

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Cádiz, Huelva y Sevilla están en aviso amarillo en Andalucía por lluvias, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas, y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo menudo ocasional. Fenómenos que se presentarán a partir de la tarde.

En Asturias, se prevén por la noche lluvias con acumulados de 15 litros en una hora en la cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

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En el archipiélago balear, las lluvias afectarán a partir de la tarde a todas las islas, con acumulaciones de 20 litros en una hora, y las tormentas se registrarán en algunas zonas en la tarde de este sábado, e irán acompañadas de vientos de 40 a 50 km/h, con fuerza 6 y olas de dos a tres metros.

En Cantabria, las lluvias, con acumulados de 15 litros, afectarán al litoral, Liébana, centro, valle de Villaverde y el área del Ebro, zonas donde las tormentas se podrán presentar con granizo y rachas de viento muy fuertes a partir de las nueve de la noche.

En algunas zonas de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora se prevén lluvias -con acumulados de entre 15 litros en una hora y 40 en doce horas- y tormentas con rachas localmente muy fuertes de viento y posible granizo en la noche.

 Igualmente, en Castilla-La Mancha, algunas zonas de Cuenca, Guadalajara y Toledo se verán afectadas en la noche por lluvias, con precipitación acumulada en una hora de 15 litros y tormentas que podrán ir acompañas de granizo menudo y alguna racha de viento muy fuerte.

En Cataluña, Tarragona será la provincia más afectada por las lluvias, con acumulados de entre 15 y 20 litros en una hora a partir de la tarde.

En la provincia extremeña de Cáceres también se prevén lluvias -con precipitación acumulada de 15 litros en una hora y 40 en doce horas-, y tormentas con rachas muy fuertes de viento y y posible granizo a partir de media noche.

En Galicia, A Coruña, Ourense y Pontevedra están hoy en aviso amarillo por lluvias con acumulados de 15 litros y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en las últimas horas del día.

En la Sierra madrileña, el área metropolitana y Henares se prevén también lluvias con acumulados de 15 litros en una hora a partir de las diez de la noche, precipitaciones que podrán ir acompañadas de granizo menudo y alguna racha de viento muy fuerte.

En la Región de Murcia, la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón registrarán lluvias -con acumulados de entre 15 y 25 litros en una hora-, que irán acompañadas de tormenta.

Según la Aemet, con aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad, como una gran conurbación. EFE

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