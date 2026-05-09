El español Izan Guevara sentencia su dominio con la primera 'pole position' en Moto2

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha sentenciado su dominio del fin de semana del Gran Premio de Francia de Moto2 con la primera 'pole position' de la categoría.

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Guevara rodó en el trazado 'Bugatti' con un tiempo de 1:33.910 que le valió para ser el más rápido, por delante de su compatriota Daniel Holgado (Kalex) y del checo Filip Salac (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), salvó los 'muebles' en su última vuelta para ascender desde la decimoquinta al quinto puesto de la formación de salida.

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El hispano colombiano David Alonso (Kalex) se convirtió en la referencia inicial de la primera clasificación con un tiempo de 1:34.434, a pesar de los problemas que arrastra en un hombro desde su percance en la carrera de España y que le impide rendir al máximo a nivel físico.

Alonso consiguió ese tiempo en su segunda vuelta, con más de dos décimas de segundo sobre el español Daniel Muñoz (Kalex), y mejorando en más de medio segundo el mejor tiempo que había conseguido en el primer día de entrenamientos (1:35.012) en el circuito 'Bugatti'.

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Muñoz recortó distancias respecto de Alonso, mientras el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), consiguió ascender hasta la tercera plaza, que fue la cuarta al verse superado por el turco Deniz Öncü (Kalex) por apenas 10 milésimas de segundo.

Pero en el segundo y último 'time attack' fueron muchos los pilotos que salieron a mejorar los tiempos y el primero en hacerlo fue David Alonso, que paró el crono en 1:34.342, seguido por el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el italiano Tony Arbolino (Kalex), con Muñoz cuarto, situación que 'enmendó' un giro más tarde al ponerse líder con 1:34.307.

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Rueda intentó 'meterse' en la segunda clasificación, pero le faltaron 16 milésimas de segundo para superar a Joe Roberts y lograr su objetivo, aunque le quedaba una vuelta más para intentarlo.

Pero en esa última vuelta fue Daniel Muñoz el que superó a David Alonso con un tiempo de 1:34.204, mientras que José Antonio Rueda no pudo doblegar ni a Arbolino ni a Roberts para meterse en la 'Q2'.

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En ésta, en la Q2, el checo Filip Salac (Kalex) consiguió rodar en 1:34.145 para ponerse líder, pero le duró poco la satisfacción, pues por detrás Izan Guevara volvió a rodar en el segundo 33 con un tiempo de 1:33.910, que ya era el registro más rápido del fin de semana para Moto2.

Tras Guevara, hasta cuatro pilotos superaron a Salac, Daniel Holgado (Kalex), Barry Baltus (Kalex), David Alonso y Joe Roberts.

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Así concluyó el primer 'time attack', tras el cual los pilotos entraron en sus talleres para cambiar de neumáticos y hacer los últimos ajustes, cuando el líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), se encontraba en una discreta duodécima plaza.

Nadie pudo con el registro de Izan Guevara, que se hizo con la primera 'pole' de Moto2, por delante de Daniel Holgado y Filip Salaca, con Barry Baltus, que sufrió una fuerte caída en el tramo final de la sesión, cuarto, justo por delante de Manuel González, el líder del mundial, que igualó a la milésima de segundo el registro del checo, y Joe Roberts en la segunda línea.

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La tercera línea de salida será para David Alonso, Alonso López y Celestino Vietti, con Collin Veijer, Senna Agius y Sergio García Dols en la cuarta línea. EFE