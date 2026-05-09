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Condenada por golpear a dos guardias civiles y conducir temerariamente tras discutir con su pareja

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La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 por la que se condena a seis meses de prisión y a una multa de 1.080 euros una mujer por resistencia a la autoridad, al golpear a dos agentes de la Guardia Civil, y por conducir temerariamente por las calles del municipio de Bollullos Par del Condado tras discutir con su pareja en la vía pública y tratar de evitar que la misma abandonara la zona.

Según señala la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2, consultada por Europa Press, se considera probado que el 19 de diciembre de 2024 a mediodía, a raíz de una discusión con su pareja en la vía pública, la mujer se encontraba en "un gran estado de alteración" y, una vez personados en el lugar agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, la condenada "quiso continuar dirigiéndose a su pareja, quien deseaba marcharse".

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Así las cosas, la mujer, que "no atendía a las indicaciones de los agentes" que le solicitaban que depusiera su actitud y se marchara del lugar, "continuó vociferando" mientras salía corriendo detrás del vehículo de la Policía Local en que se llevaban a su pareja "para apartarla del lugar". En ese momento, al intentar retenerla, la acusada se dirigió contra uno de los agentes de la Guardia Civil "golpeándole en el pecho y el hombro izquierdo, hasta el punto de conseguir zafarse del mismo y montarse en su vehículo".

Una vez en su coche, la mujer "emprendió la huida del lugar haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes" que le indicaban "también con señales acústicas y luminosas" que se detuviera, por lo que se inició una persecución por las calles cercanas.

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Indica la sentencia que la mujer llevaba a cabo "maniobras bruscas con el coche, conduciendo a elevada velocidad y sin respetar las señales viales, saltándose varias señales de STOP y de ceda el paso, hasta el punto de motivar que usuarios de la vía, tanto peatones como vehículos en circulación, tuvieran que apartarse o frenar para colisionar con ella".

Finalmente, en una de las calles del municipio la patrulla consiguió interceptar a la penada colocando el vehículo oficial delante del suyo para evitar que emprendiera nuevamente la huida, de forma que "la única salida que le quedaba era la parte trasera del coche", con la que golpeó "sin que conste intencionalidad" a otro agente de la Guardia Civil, "quien le daba indicaciones para que depusiera su actitud". El agente se vio obligado a apartarse y llegó "a ser golpeado con la parte trasera del vehículo en su rodilla derecha".

Por todo ello, la Audiencia de Huelva acepta los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 que condenaba a la mujer a una multa de 1.080 euros como autora de un delito de resistencia a agente de la autoridad y apunta que "no consta que los agentes de la Guardia Civil resultaran con lesiones por estos hechos", así como a seis meses de prisión por un delito de conducción temeraria. Además, la sentencia le impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y un día.

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