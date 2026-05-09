Andalucía decreta un día de luto oficial por la muerte de dos guardias civiles en Huelva

Huelva, 9 may (EFE).- La Junta de Andalucía ha decretado para este sábado luto oficial en toda la comunidad, por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes mientras perseguían a una narcolancha.

El Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publica el decreto del presidente en funciones, Juanma Moreno, que dice que "el pueblo andaluz expresa su profundo pesar y conmoción ante la trágica pérdida de dos agentes de la Guardia Civil en el cumplimiento de su deber durante una operación que se ha desarrollado este viernes 8 de mayo en la que, además, han resultado heridos otros dos agentes".

PUBLICIDAD

Como muestra de apoyo y solidaridad con sus familias y con sus compañeros, "de conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía", se declara luto oficial hasta las cero horas del domingo.

Durante el día de luto oficial, la bandera de Andalucía ondeará a media asta en el exterior de los edificios públicos donde su uso sea obligatorio, invitando asimismo a secundar esta medida al resto de instituciones y entidades públicas y privadas que así lo consideren.

PUBLICIDAD

Los hechos se produjeron el viernes en torno a las 11:00 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, con una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital.

PUBLICIDAD

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

El otro es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad.

PUBLICIDAD

Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. EFE

PUBLICIDAD

fcs/av-srm