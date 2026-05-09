Vox exige al Gobierno que facilite explicaciones sobre el hantavirus y que se creen protocolos de protección

El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno que facilite "toda la información actual" relativa al hantavirus, incluyendo protocolos sanitarios, decisiones adoptadas, estadísticas y la situación epidemiológica actual, al considerar que hasta el momento el Ejecutivo ha ofrecido "exiguas explicaciones y mensajes contradictorios".

Paralelamente, la formación ha vuelto a registrar una batería de preguntas parlamentarias con el objetivo de conocer las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para determinar la trazabilidad del virus y el alcance de los contactos mantenidos por las personas afectadas.

PUBLICIDAD

La formación también pide que el Ejecutivo adapte los protocolos sanitarios a la situación actual provocada por el hantavirus, especialmente en puertos y aeropuertos, con el objetivo de reforzar los controles y medidas preventivas.

Asimismo, Vox exige que se garanticen todas las barreras físicas de protección necesarias para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario y cualquier otro profesional que participe en las labores de evacuación y atención de las personas procedentes del crucero afectado.

PUBLICIDAD

Además, Vox reclama además que el Gobierno solicite tanto a los países cuyos nacionales se hayan visto afectados como a la Organización Mundial de la Salud toda la información disponible sobre el hantavirus, así como los datos relativos a la trazabilidad de los contactos de las personas que hayan estado expuestas desde la confirmación de los primeros casos detectados en el crucero.