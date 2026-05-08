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Sinner entrena con Cobolli en la víspera de su debut en Roma

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Roma, 8 may (EFE).- Jannik Sinner entrenó este viernes ante cientos de personas con el tenista italiano Flavio Cobolli, una de las referencias locales en el Masters 1.000 de Roma, un día antes de su debut programado para este sábado frente al austriaco Sebastian Ofner en segunda ronda.

Los dos tenistas italianos disputaron un partido de exhibición en el Foro Itálico de Roma como parte de la preparación del número uno y del número 12 antes de sus estrenos en el torneo, con una gran expectación.

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El entrenamiento con Cobolli, uno de los nombres propios del tenis transalpino actual, despertó la ilusión entre los presentes ante la posibilidad de un hipotético cruce en semifinales, lo que supondría un duelo histórico entre jugadores italianos en esta ronda del torneo romano.

Sinner se enfrenta el viernes a Ofner en busca del billete a dieciseisavos de final, y llega a Roma tras conquistar el Masters 1.000 de Madrid al imponerse con autoridad en la final al alemán Alexander Zverev en 58 minutos.

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El torneo de la capital italiana, que dio comienzo el miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia de Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés.

El italiano está en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

Mientras que Cobolli, número 12 y una de las grandes promesas del tenis italiano, se enfrentará el sábado al francés Térence Atmane en busca de superar su mejor resultado en un torneo de esta categoría, los cuartos de final, alcanzados recientemente en Madrid tras vencer a Daniil Medvedev, logrando así su tercera victoria ante un jugador del top 10. EFE

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