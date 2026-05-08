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Anna van der Breggen agranda su leyenda con una victoria en solitario en Les Praeres

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- La ciclista neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx - Protime) se impuso en la primera etapa de montaña de la Vuelta a España femenina 2026, con salida en Gijon y final en la exigente subida a Les Praeres, después de una ascensión en la que el pelotón quedó reducido a la mínima expresión.

La veterana neerlandesa, doble campeona del mundo en ruta, campeona olímpica y siete veces ganadora de la Flecha Valona, sumó su primera victoria esta temporada. El Angliru, de nuevo en Asturias, final de la séptima y última etapa de esta Vuelta, dictará sentencia sobre la clasificación general.

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La segunda plaza fue para la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), quien sufrió una caída en el inicio de la etapa, se recompuso, tuvo problemas en el tramo intermedio, consiguió regresar al pelotón y terminó resistiendo el ritmo de Van der Breggen en la subida casi hasta el final. EFE

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