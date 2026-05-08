Rescatan a los ocupantes de una patera que navegaba al sureste de Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria, 8 may (EFE).- La Salvamar Izar ha rescatado la tarde de este viernes a los ocupantes de una patera que fue avistada a unos 57 kilómetros al sureste de Morro Jable (Fuerteventura) y que están siendo trasladados al muelle de Gran Tarajal, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
El rescate se ha producido después de que el buque mercante Hamburg Express diera la alerta tras avistar a la patera, en la que comunicó que viajaba una veintena de personas, un extremo que desde Salvamento aún no han podido confirmar.
Las fuentes de Salvamento han señalado que el rescate se produjo a las 16:25 horas, hora canaria, y que ha sido su Centro de Las Palmas el que activó a la salvamar para que fuera en auxilio de los inmigrantes. EFE
