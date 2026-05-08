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Médicos españoles piden serenidad ante el hantavirus porque "no es comparable al Covid-19"

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Madrid, 8 may (EFE).- La Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido serenidad y prudencia ante el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius porque la situación no es comparable a la vivida durante la pandemia del Covid-19.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha señalado mediante un comunicado que la actual situación debe ser abordada con rigor, prudencia y serenidad y ha recordado que España dispone de un sistema sanitario sólido, con profesionales altamente cualificados y estructuras capaces de responder ante enfermedades infecciosas complejas.

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"Esa capacidad debe generar confianza y tranquilidad", ha incidido al tiempo que ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque "no estamos ante un escenario comparable al vivido durante la pandemia de la Covid-19".

Ha insistido en que existen protocolos internacionales de actuación, sistemas de vigilancia epidemiológica preparados y profesionales sanitarios con experiencia suficiente para afrontar este tipo de situaciones.

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La Organización que aglutina a los médicos colegiados en España exige responsabilidad institucional, coordinación, unidad y confianza en la evidencia científica y advierte de que las crisis de salud pública no pueden convertirse en espacios de confrontación política ni de mensajes contradictorios que aumenten la inquietud social.

"La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles que llevan a alarmismos innecesarios que sólo contribuyen a aumentar la inquietud social y restar la confianza en las instituciones", ha apuntado.

Cobo ha señalado que es fundamental que administraciones, responsables políticos, profesionales sanitarios y medios de comunicación trabajen desde la coordinación, el rigor informativo y la responsabilidad porque "politizar la salud pública sólo debilita la confianza de los ciudadanos y dificulta el trabajo".EFE

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EFE

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