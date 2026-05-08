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Van der Breggen conquista Les Praeres y el maillot rojo, Paula Blasi segunda

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- La neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx) se ha impuesto en solitario por delante de la española Paula Blasi (UAE) en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Gijón y el alto de Les Praeres- Nava, de 106.5 km, en la que se enfundó el maillot rojo de líder.

Van der Breggen, de 36 años, doble campeona del mundo, oro olímpico y con 4 Giros en su rico palmarés, fue la más fuerte en la dura subida a Les Praeres, y con un ritmo constante llegó a meta destacada con un tiempo de 3h.01.45, a una media de 34,6 km/hora.

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A 9 segundos entró la española Paula Blasi, confirmando su presencia real entre las mejores del pelotón mundial, después de una subida agónica que hizo sufrir a todas las corredoras bajo el diluvio.

En la general Van der Breggen afrontará la definitiva etapa del Angliru con una ventaja de 18 segundos sobre Blasi y de 41 sobre la francesa Marion Bunel.

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Este sábado finaliza la 12a edición de la Vuelta con la jornada más esperada, que comenzará en Pola de Laviana y finalizará en la cumbre de L'Angliru, con un recorrido de 132.9 km. EFE

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