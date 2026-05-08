Kiko Matamoros reacciona a su condena a un año y 9 meses de cárcel y a pagar 405.000 euros junto a Makoke: “Perdón a todos por lo que hice mal”

Kiko Matamoros y Makoke, en imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Matamoros y su exmujer Makoke han recibido una condena de un año y nueve meses de prisión por encubrir bienes al fisco, según ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid y ha revelado El Español. El tribunal les ha impuesto asimismo la obligación solidaria de abonar cerca de 405.000 euros a la Agencia Tributaria por la cantidad que consideró defraudada.

Ambos deberán afrontar un pago conjunto de 405.100,49 euros, de los cuales 76.500 euros quedan aún pendientes, más los intereses correspondientes, tras haberse satisfecho previamente una parte significativa. Además, la sentencia exige a Kiko Matamoros el pago individual de tres cantidades concretas: 127.350 euros, 342.347 euros y 167.000 euros, sumando en total 636.697 euros.

PUBLICIDAD

El proceso penal arrancó con una petición inicial de la Fiscalía que solicitó cinco años y medio de prisión para Matamoros y cuatro para Makoke por delitos vinculados al alzamiento y la ocultación patrimonial. Sin embargo, tal y como adelantó este diario, tanto el colaborador de televisión como quien fuera su esposa admitieron su culpabilidad durante el juicio celebrado el mes pasado y alcanzaron un acuerdo con el fiscal, que derivó en una reducción de las condenas a las cifras ahora impuestas por la Audiencia Provincial.

Kiko Matamoros reacciona a su condena (Instagram)

Kiko Matamoros y Makoke evitarán la prisión

Al no superar los dos años, los dos condenados evitan el ingreso efectivo en prisión. La sentencia, que consta de 40 folios, considera acreditado que Matamoros diseñó una operativa para eludir el pago de sus deudas fiscales. Tal y como explica la resolución expuesta por el citado medio, la ocultación de bienes pretendía no “mermar” la capacidad económica del acusado y así conservar su modo de vida.

PUBLICIDAD

El mecanismo consistió en evitar figurar como titular legal de su residencia, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), pues formalmente la propiedad recaía sobre su exmujer, aunque ella no residía en el inmueble. El propio Matamoros era quien se encargaba de abonar la hipoteca.

Según la sentencia, los ingresos generados por el trabajo del acusado como colaborador televisivo no le eran transferidos a él directamente, sino a empresas controladas por terceras personas, que luego le hacían llegar los fondos. Tal estrategia tenía una “finalidad elusiva” idéntica a la que motivó la ausencia de presentación de declaraciones fiscales y el impago del IRPF.

PUBLICIDAD

La gran pérdida de Verónica Echegui y la angustia de Makoke por la salud de un familiar

La reacción de Kiko Matamoros

En reacción a la sentencia, Kiko Matamoros ha publicado en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “No llores por mí. Ya hay sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el delito de ocultación de bienes. Gracias a los que me habéis creído y apoyado durante estos durísimos años y perdón a todos por lo que hice mal”, reconociendo así la resolución y mostrando gratitud y disculpas a quienes le han acompañado en este proceso.

De este modo, el tribunal concluye que el “vaciamiento formal de su patrimonio” y la construcción de una “apariencia de inexistencia de recursos e ingresos” dificultaron la actuación de la Agencia Tributaria para ejecutar los créditos generados por las deudas identificadas. El texto judicial destaca la intervención de la acusada María José G. T., Makoke, quien sirvió como titular formal de la vivienda y receptora de los ingresos con los que se abonaron tanto la adquisición como los gastos recurrentes del inmueble.

PUBLICIDAD

Makoke y Kiko Matamoros se reencontraron ante el juez (Europa Press)

Todo ello, según la Audiencia Provincial, respondía a la voluntad del acusado de impedir que Hacienda pudiera embargar la propiedad. Las cantidades ocultas a la Agencia Tributaria ascendieron concretamente a 405.100,49 euros, cifra coincidente con el importe de la responsabilidad civil señalada.