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Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum del Mundial

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Madrid, 8 may (EFE).- Las cantantes Jessie Reyez y Elyanna lanzaron este viernes 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración entre la artista canadiense y la israelí que fusiona R&B, pop e influencias del Medio Oriente.

El nuevo tema, que llega después de 'Lighter', de Jelly Roll y Carín León, 'Por Ella' de Los Ángeles Azules y Belinda, y 'Echo', de Daddy Yankee y Shenseea, fue publicado por SALXCO UAM y Def Jam Recordings y ha sido producido por Cirkut, ganador de varios premios Grammy.

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Según informó la FIFA en un comunicado, esta nueva canción "sigue ampliando la identidad sonora" de su álbum, que "destaca a las naciones anfitrionas del torneo y rinde homenaje a los sonidos globales de la escena musical latina, caribeña y mundial".

'Illuminate' supone "un poderoso punto de encuentro intercultural que reúne diferentes perspectivas y sonidos ante un público global" de cara al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, al tiempo que "potencia la energía que caracteriza a la competición", explicaron desde la organización.

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Además, la FIFA aclaró en su nota que Reyez donará sus honorarios por 'Illuminate' a causas benéficas, mientras que Elyanna tiene intención de apoyar causas solidarias relacionadas con este acontecimiento global. EFE

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EFE

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