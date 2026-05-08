La franco mexicana Lou López-Sénéchal, del Jairis, operada otra vez de su rodilla derecha

Alcantarilla, 8 may (EFE).- Lou López-Sénéchal, jugadora del Hozono Global Jairis Alcantarilla, equipo de la Liga Femenina Endesa de baloncesto, ha sido intervenida quirúrgicamente de un cuadro de inestabilidad rotuliana de la rodilla derecha, operación que se une a la que se le realizó el pasado mes de febrero.

La cirugía fue practicada por el doctor Salvador Amor en la clínica Quironsalud Murcia y se llevó a cabo sin incidencias intraoperatorias.

PUBLICIDAD

A la alero franco mexicana, de 27 años y que llegó al club en enero de 2023 -esta es su cuarta campaña en Alcantarilla-, se le realizó el procedimiento de estabilización rotuliana correspondiente con buena evolución inmediata postquirúrgica, según el parte médico facilitado por la entidad.

López-Sénéchal permanecerá durante los próximos días bajo control médico y comenzará de forma progresiva el protocolo de recuperación y readaptación funcional. Los plazos de retorno a la actividad deportiva estarán condicionados por la evolución clínica y funcional de la jugadora.

PUBLICIDAD

En todo caso se espera que esté en condiciones de competir la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa una vez que el curso 2025/2026 terminó para el equipo entrenado por Bernat Canut el pasado domingo con su eliminación en los cuartos de final de la fase por el título a manos del Perfumerías Avenida de Salamanca. EFE

Ij/jsm/arh

PUBLICIDAD