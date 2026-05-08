23-18. Elda Prestigio, a semifinales de la Copa de la Reina con Malena Valles protagonista

San Sebastián, 8 may (EFE).- Elda Prestigio ha accedido a las semifinales de la Copa de la Reina tras derrotar este viernes, con un gran partido de Malena Valles, a un Sporting La Rioja penalizado por los errores que eclipsaron la excelente actuación de su guardameta Geandra Rodríguez.

La primera parte estuvo igualada, sobre todo porque la guardameta brasileña Rodrigues fue en la protagonista con notables intervenciones, ante un Elda que se mantenía con un juego coral liderado por Valles y que, mediado el período, tomó una iniciativa que ya no perdería.

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El inicio del segundo tiempo trajo la mejor versión del Elda, su defensa se hizo un muro aunque Rodrigues, rozando el 40% de paradas, sostuvo hasta el tramo final en el marcador a su equipo, si bien no sería suficiente para discutir el triunfo a las eldenses.

23.- Elda Prestigio: Ezbida, Virginia Fernánez -porteras- Lucía García (3), Duque, Sarandeva (1), Azkune (2), Gonçalves (4, 3 de pen.), Villaescusa (1), Valles (6, 2 de pen.), Terrano, Cuadrado (2), María Rodríguez, Bengoetxea (1), Claudia Martínez, Lluch (2), Marina González (1).

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18.-Grafometal La Rioja: Rodrigues, Larrayoz -porteras- Chumillas (1), Lorena Pérez (1), Blanca Benítez (1), Luján, Milagros (1), Sarrionaindia-Ibarra (4), Morales, Clara, Samartín (1), Loidi (1 de pen.), Nonovic (8, 5 de pen.), Somogyi, Sidibe, Loscos.

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro: Descalificaron por tres exclusiones a Milagros (min. 42). Excluyeron dos minutos a Azkune (2), Cuadrado, Valles, Lluch, Morales y Luján.

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Marcadores cada cinco minutos: 1-2; 3-4; 5-5; 7-6; 9-7; 11-9 -descanso- 14-11; 14-13; 15-14; 18-16; 20-17; 23-18.

Incidencias: segundo encuentro de cuartos de final disputado en el pabellón Ilunbe de San Sebastián. EFE

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