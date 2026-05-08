Espana agencias

23-18. Elda Prestigio, a semifinales de la Copa de la Reina con Malena Valles protagonista

Guardar
Google icon

San Sebastián, 8 may (EFE).- Elda Prestigio ha accedido a las semifinales de la Copa de la Reina tras derrotar este viernes, con un gran partido de Malena Valles, a un Sporting La Rioja penalizado por los errores que eclipsaron la excelente actuación de su guardameta Geandra Rodríguez.

La primera parte estuvo igualada, sobre todo porque la guardameta brasileña Rodrigues fue en la protagonista con notables intervenciones, ante un Elda que se mantenía con un juego coral liderado por Valles y que, mediado el período, tomó una iniciativa que ya no perdería.

PUBLICIDAD

El inicio del segundo tiempo trajo la mejor versión del Elda, su defensa se hizo un muro aunque Rodrigues, rozando el 40% de paradas, sostuvo hasta el tramo final en el marcador a su equipo, si bien no sería suficiente para discutir el triunfo a las eldenses.

23.- Elda Prestigio: Ezbida, Virginia Fernánez -porteras- Lucía García (3), Duque, Sarandeva (1), Azkune (2), Gonçalves (4, 3 de pen.), Villaescusa (1), Valles (6, 2 de pen.), Terrano, Cuadrado (2), María Rodríguez, Bengoetxea (1), Claudia Martínez, Lluch (2), Marina González (1).

PUBLICIDAD

18.-Grafometal La Rioja: Rodrigues, Larrayoz -porteras- Chumillas (1), Lorena Pérez (1), Blanca Benítez (1), Luján, Milagros (1), Sarrionaindia-Ibarra (4), Morales, Clara, Samartín (1), Loidi (1 de pen.), Nonovic (8, 5 de pen.), Somogyi, Sidibe, Loscos.

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro: Descalificaron por tres exclusiones a Milagros (min. 42). Excluyeron dos minutos a Azkune (2), Cuadrado, Valles, Lluch, Morales y Luján.

Marcadores cada cinco minutos: 1-2; 3-4; 5-5; 7-6; 9-7; 11-9 -descanso- 14-11; 14-13; 15-14; 18-16; 20-17; 23-18.

Incidencias: segundo encuentro de cuartos de final disputado en el pabellón Ilunbe de San Sebastián. EFE

cr/cl/jl

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Médicos españoles piden serenidad ante el hantavirus porque "no es comparable al Covid-19"

Infobae

Artigas (ONU) ve riesgos en la IA: Simular ser personas y comercializar datos neuronales

Infobae

Rescatan a los ocupantes de una patera que navegaba al sureste de Fuerteventura

Infobae

Sinner entrena con Cobolli en la víspera de su debut en Roma

Infobae

Anna van der Breggen agranda su leyenda con una victoria en solitario en Les Praeres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”