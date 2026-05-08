Hallan un cadáver en vertedero de Fuerteventura que podría ser de una mujer desaparecida

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 8 may (EFE).- Efectivos de la Guardia Civil de Fuerteventura han hallado este viernes los restos de un cuerpo en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario, que podrían ser de la mujer de 56 años y nacionalidad belga a la que se buscaba desde el pasado 4 de mayo, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Las fuentes han señalado que la Guardia Civil se puso en contacto con el Cabildo de Fuerteventura el mismo día 4 para solicitar colaboración y poder acceder al vertedero, donde entraron la mañana del jueves, momento en que comenzaron la búsqueda de la mujer desaparecida.

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Los restos del cuerpo han sido localizados la mañana de este viernes y al vertedero se ha desplazado el juez para proceder al levantamiento del cadáver.

La Guardia Civil sigue en la zona, han señalado las fuentes cercanas al caso. EFE

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