Maíllo hace campaña en el lugar donde se estrenó como profesor de Latín hace 36 años

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 8 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha hecho campaña este viernes en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, el lugar en el que hace 36 años estrenaba su carrera profesional como jovencísimo profesor de Latín.

El también coordinador federal de IU ha iniciado la jornada visitando la lonja de esta localidad pesquera situada en la desembocadura del Guadalquivir y enfrente del Parque Nacional de Doñana, donde ha escuchando las reivindicaciones de la Cofradía de Pescadores.

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Maíllo ha acudido a este acto acompañado por la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Martínez, quien fuera su alumna en el instituto Francisco Pacheco y que recuerda de él que "despertó mucho interés en los alumnos por la política".

"Nos decía que si no lo hacíamos nosotros, lo harían otros", ha explicado Martínez a EFE mientras vecinos del pueblo le advertían al candidato de que le seguían los 'paparazzi', en referencia a los medios de comunicación que le acompañan en la caravana electoral.

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Fue en 1990 cuando, con 23 años, llegó a un lugar en el que confiesa que fue "muy feliz" y donde hoy las madres de antiguos alumnos le recuerdan con mucho cariño. "Nosotras le llamábamos 'el niño', porque era casi de la edad de nuestros hijos", dice una de ellas mientras se acerca a saludarle durante su recorrido por la localidad.

Otro vecino bromea con él mientras el candidato le recuerda que su padre le decía: "Yo intento ser comunista, pero se me hace muy difícil". Y bromea recordándole: "Lo que hace falta es que me votes tú ahora".

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El cabeza de lista de Por Andalucía, que completa la jornada electoral con un acto vespertino en Puerto Real, se ha dirigido para almorzar al bar Partido Comunista, situado en la Plaza de la Paz y colindante con la sede de la formación de izquierdas, famoso por su pescaíto frito y donde hasta las servilletas de papel llevan el logo de Izquierda Unida. EFE