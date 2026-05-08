Espana agencias

Maíllo hace campaña en el lugar donde se estrenó como profesor de Latín hace 36 años

Guardar
Google icon

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 8 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha hecho campaña este viernes en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, el lugar en el que hace 36 años estrenaba su carrera profesional como jovencísimo profesor de Latín.

El también coordinador federal de IU ha iniciado la jornada visitando la lonja de esta localidad pesquera situada en la desembocadura del Guadalquivir y enfrente del Parque Nacional de Doñana, donde ha escuchando las reivindicaciones de la Cofradía de Pescadores.

PUBLICIDAD

Maíllo ha acudido a este acto acompañado por la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Martínez, quien fuera su alumna en el instituto Francisco Pacheco y que recuerda de él que "despertó mucho interés en los alumnos por la política".

"Nos decía que si no lo hacíamos nosotros, lo harían otros", ha explicado Martínez a EFE mientras vecinos del pueblo le advertían al candidato de que le seguían los 'paparazzi', en referencia a los medios de comunicación que le acompañan en la caravana electoral.

PUBLICIDAD

Fue en 1990 cuando, con 23 años, llegó a un lugar en el que confiesa que fue "muy feliz" y donde hoy las madres de antiguos alumnos le recuerdan con mucho cariño. "Nosotras le llamábamos 'el niño', porque era casi de la edad de nuestros hijos", dice una de ellas mientras se acerca a saludarle durante su recorrido por la localidad.

Otro vecino bromea con él mientras el candidato le recuerda que su padre le decía: "Yo intento ser comunista, pero se me hace muy difícil". Y bromea recordándole: "Lo que hace falta es que me votes tú ahora".

El cabeza de lista de Por Andalucía, que completa la jornada electoral con un acto vespertino en Puerto Real, se ha dirigido para almorzar al bar Partido Comunista, situado en la Plaza de la Paz y colindante con la sede de la formación de izquierdas, famoso por su pescaíto frito y donde hasta las servilletas de papel llevan el logo de Izquierda Unida. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan un cadáver en vertedero de Fuerteventura que podría ser de una mujer desaparecida

Infobae

Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum del Mundial

Infobae

23-18. Elda Prestigio, a semifinales de la Copa de la Reina con Malena Valles protagonista

Infobae

La franco mexicana Lou López-Sénéchal, del Jairis, operada otra vez de su rodilla derecha

Infobae

España cae en el segundo partido del Europeo y se complica el primer puesto del grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”