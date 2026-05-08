Pedro Sánchez, consternado por la muerte de dos guardias civiles en Huelva en un operativo contra el narcotráfico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado" por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico este viernes en Huelva.

"Todo mi cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros, y mi deseo de una pronta recuperación para los agentes que permanecen heridos", ha añadido el presidente del Gobierno en un mensaje difundido a través de su cuenta en X.

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Sánchez ha aprovechado también para "agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

DOS EMBARCACIONES COLISIONARON DE LA GUARDIA CIVIL EN UNA PERSECUCIÓN

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La Guardia Civil ha informado del fallecimiento finalmente de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la mañana de este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Aunque en un primer momento se informaba de un fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que ha fallecido otro de los agentes que se encontraban heridos.

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De este modo, hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

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Tanto los fallecidos como los heridos pertenecían al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, dependiente de la comandancia provincial, situada en la capital, y uno de los fallecidos tenía el rango de capitan.