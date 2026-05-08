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Montero resalta el "servicio público admirable" de la Guardia Civil contra el narco tras la muerte de un agente

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha resaltado este viernes el "servicio público admirable" que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico tras conocer que un agente ha fallecido y otros tres han resultado heridos al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Montero ha enviado "un abrazo fuerte a la familia de Germán, el guardia civil fallecido en acto de servicio en Huelva" y ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a los compañeros heridos". "Realizan un servicio público admirable. Estamos con ellos", ha insistido en su perfil de X.

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Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de ese agente en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Además, ha indicado que otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

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