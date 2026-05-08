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La NCAA ampliará a 76 equipos el 'March Madness' a partir de 2027

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Miami (EE.UU.), 7 may (EFE).- La NCAA ampliará de 68 a 76 el número de equipos participantes en el 'March Madness', tanto en la categoría masculina como en la femenina, a partir de la próxima temporada, según anunció este jueves la organización.

Es el cambio de formato más notable que experimentan ambos torneos de baloncesto universitario desde el siglo pasado. El masculino pasó de 53 a 64 equipos en la edición de 1984/85, mientras que el femenino sumó 16 universidades en 1994, elevando también a 64 la cifra de participantes.

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Bajo el nuevo sistema, los campeones de conferencia -32 equipos- seguirán recibiendo una invitación al torneo, mientras que los otros 44 dependerán de la decisión del comité de selección.

Sin embargo, los doce equipos clasificados automáticamente con menor puntuación para el comité deberán disputar una ronda inicial entre sí, denominada 'March Madness Opening Round', que determinará a las seis universidades que accederán al cuadro final.

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Lo mismo sucederá con los doce equipos con menor clasificación que no fueron seleccionados directamente, entre los que también pasarán seis.

La NCAA aclaró que esta decisión responde al aumento significativo de equipos masculinos y femeninos en los últimos años. Desde 1985, la División 1 femenina se ha incrementado en 82 nuevas universidades, mientras que la masculina ha sumado 79.

"Las nuevas plazas disponibles significan que el 21 % de los equipos tienen un lugar en la postemporada de baloncesto de la NCAA. Antes de la expansión, el acceso al campeonato para los equipos de baloncesto era del 18 %, el más bajo entre los principales deportes de equipo", precisó.

Además, destacó que generará mayores ingresos para las universidades, incentivando una mayor inversión en los jugadores.

Los Michigan Wolverines se proclamaron campeones en la categoría masculina del último 'March Madness' con el español Aday Mara en su plantilla.

En el torneo femenino, las Bruins de UCLA conquistaron el trofeo por primera vez desde 1978, con Gabriela Jáquez como una de sus figuras. EFE

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EFE

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