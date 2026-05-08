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2-0. El debutante Mirassol vence al Liga de Quito y es líder del Grupo G

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Río de Janeiro, 7 may (EFE).- El Mirassol brasileño venció este jueves por 2-0 a Liga de Quito y, con tres victorias en cuatro partidos, asumió el liderato del Grupo G de la Copa Libertadores tras disputarse la cuarta jornada.

El equipo comandado por el técnico Rafael Guanaes dominó completamente el partido, pero tan solo consiguió anotar en el segundo tiempo, con un gol de Lucas Oliveira en el minuto 47 y un penalti de Reinaldo en el 61.

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El conjunto brasileño, debutante en la Libertadores, sumó 9 puntos y abrió una ventaja de 3 sobre Lanús (6) y Liga de Quito (6), sus escoltas en la clasificación, y de 6 unidades sobre Always Ready (3) a falta de dos jornadas.

El club paulista, sin embargo, tendrá que disputar como visitante los dos partidos que le faltan, contra Always Ready y Lanús, por lo que necesitará puntuar a domicilio para mantenerse con opciones de avanzar a octavos de final.

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Mirassol devolvió en el estadio Maião el mismo 2-0 que encajó en la altitud de Quito ante el equipo ecuatoriano dirigido por el técnico brasileño Tiago Nunes.

Consciente de la necesidad de una victoria en su último partido en casa, Mirassol salió al ataque desde el primer minuto, presionó todo el tiempo y arrinconó a un Liga de Quito que pocas veces se acercó a la portería de Walter.

El equipo brasileño dominó el partido y generó varias jugadas de gol, principalmente con asistencias de Reinaldo, pero Carlos Eduardo y Shaylon fallaron en las finalizaciones, mientras que el ecuatoriano, al parecer satisfecho con un empate, limitó su ofensiva a un contragolpe de Quintero.

Las opciones más claras del conjunto paulista estuvieron en los pies de Edson Carioca, que en diversas ocasiones tuvo que enfrentar cara a cara a Gonzalo Valle, con mejor saldo para el portero ecuatoriano.

Valle terminó convirtiéndose en el principal protagonista del primer tiempo al frustrar varios intentos del ataque del Mirassol de abrir el marcador.

Los locales mantuvieron la presión en el segundo tiempo y Reinaldo dio el primer aviso con solo un minuto, cuando por poco abre el marcador en el cobro de una falta.

Un minuto después, sin embargo, el zaguero Lucas Oliveira anotó el primer gol para el Mirassol al rematar casi desde el piso, dentro del área y fuertemente marcado, un tiro de esquina cobrado por Galdino.

La ventaja parcial no frenó el impulso del Mirassol, que se mantuvo al ataque interesado en abrir una amplia ventaja.

Tras dos claras oportunidades desperdiciadas por Lucas Oliveira y Everton Galdino, el conjunto brasileño anotó su segundo gol en el minuto 61, cuando Reinaldo cobró impecablemente un penalti anotado por una clara falta sobre Carlos Eduardo dentro del área.

- Ficha técnica:

2. Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, Denilson (m.81, Eduardo), Shaylon (m.81, Yuri Lara); Carlos Eduardo (m.72, Antonio Galeano), Edson Carioca (m.89, Rodrigues) y Everton Galdino (m.72, André Luis).

Entrenador: Rafael Guanaes.

0. Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero (m.71, Ricardo Ade), Gian Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil (m.71, Cristian Tobar), Fernando Cornejo (m.85, Rodney Redes); Yerlin Quiñónez, Jeison Medina (m.85, Kevin Minda) y Deyverson Silva (m.71, Michael Estrada).

Entrenador: Tiago Nunes.

Goles: 1-0, m.47: Lucas Oliveira. 2-0, m.61: Reinaldo, de penalti.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera amonestó con amarilla a Gian Allala, Yerlin Quiñónez y Luis Segovia del Liga de Quito.

Incidencias: partido por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maião de la ciudad brasileña de Mirassol ante 6.029 espectadores. EFE

(foto)

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