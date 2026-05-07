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Raúl Rangel gana terreno para ser titular en el Mundial ante la mirada de Aguirre

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México, 7 may (EFE).- Raúl Rangel, guardameta del Guadalajara, aprovechó este jueves el inicio de la concentración de la selección mexicana de fútbol para perfilarse como el favorito para ser el titular en el Mundial en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Este jueves 'el Vasco' Aguirre trabajó con todos los jugadores requeridos de los equipos de la liga local.

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No perdió de vista el trabajo de los porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo, de Santos, ambos considerados para la Copa del Mundo, y Óscar García, del León, que forma parte del grupo de ocho 'sparrings' que servirán para que el estratega pueda trabajar mientras que poco a poco llegan los elementos que juegan en Europa.

Guillermo Ochoa, veterano de 40 años, quien juega en el AEL Limassol del fútbol de Chipre, se presume será el tercer arquero en la convocatoria final.

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A pesar de su amplia experiencia con múltiples equipos en Europa como el Salernitana, Standar de Lieja, Granada, Málaga, Ajaccio, entre otros, su edad hace difícil que se convierta en el número uno entre los actuales porteros del Tri, aunque parece que eso no impedirá que esté presente en su sexto mundial, lo que será un récord.

A Javier Aguirre se le notó atento a los movimientos de sus muchachos con un rostro adusto.

Parecía que aún le pesaba el momento incómodo que se vivió a inicios de semana en que el Guadalajara amenazó con no enviar a sus jugadores a la convocatoria ante el permiso que otorgó el seleccionado para que los convocados Alexis Vega y Jesús Gallardo tuvieran acción con su equipo, el Toluca, en el juego de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf, algo que al final no sucedió.

A la selección mexicana, que debutará en el Mundial de 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, le restan tres partidos amistosos antes del inicio de la justa.

El 22 de mayo se medirá con Ghana, el día 30 jugará ante Australia y el 4 de junio cerrará su preparación frente a Serbia. EFE

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